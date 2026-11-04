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Vědci potvrdili starou legendu. Před 5000 lety vládl Egyptu obr, byla objevena kostra

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Dennívýzva
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Když britský archeolog otevřel hrobku u Bejt Challafu, netušil, že kostra uvnitř přepíše dějiny medicíny. Panovník z doby pyramid byl o hlavu vyšší než všichni kolem. Teprve po 4700 letech vědci odhalili, co se za jeho nadlidskou postavou skrývalo.
Vědci potvrdili starou legendu. Před 5000 lety vládl Egyptu obr, byla objevena kostra

Vědci potvrdili starou legendu. Před 5000 lety vládl Egyptu obr, byla objevena kostra

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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