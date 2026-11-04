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Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka: Hotel, kde zemřel A. Lanna

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Adalbert Lanna II. zemřel v roce 1909 v hotelu v italském Meranu. O více než sto let později se tam vydali Martin Maršík a Milan Binder. V Grand Hotelu Bellevue objevili dobové fotografie, historický porcelán i stopy po někdejším pobytu významného českého mecenáše.
Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka: Hotel, kde zemřel A. Lanna

Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka: Hotel, kde zemřel A. Lanna

Zdroj: Milan Binder
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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