Požádal ji o ruku při seskoku padákem, ale dal si jednu podmínku. Hana Dvorská se vdá až v osmdesáti letech

Požádal ji o ruku při seskoku padákem, ale dal si jednu podmínku. Hana Dvorská se vdá až v osmdesáti letechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Požádal ji o ruku při seskoku padákem, ale dal si jednu podmínku. Hana Dvorská se vdá až v osmdesáti letechZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 04.11.2026 09:12
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