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Některým Čechům od roku 2027 nevyvezou popelnici bez čipu. Kdo tohle neudělá, bude mít smůlu

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Představte si ráno, kdy svozové auto zastaví u vašeho plotu a vysype […]
Některým Čechům od roku 2027 nevyvezou popelnici bez čipu. Kdo tohle neudělá, bude mít smůlu

Některým Čechům od roku 2027 nevyvezou popelnici bez čipu. Kdo tohle neudělá, bude mít smůlu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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