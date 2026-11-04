Kvůli kratomu končí v nemocnici i děti. Lékaři varují před jeho účinky

Všeobecná zdravotní pojišťovna zveřejnila varovná data týkající se akutních otrav kratomem. Mezi dubnem a srpnem letošního roku museli lékaři ošetřit celkem 483 klientů, kteří se touto látkou akutně intoxikovali. Více než třetina z nich přitom patřila do věkové kategorie pod 18 let.
Aby měla pojišťovna o problému přesný přehled, zavedla letos v dubnu pro lékaře speciální číselný kód. Pokaždé, když teď někdo skončí v péči lékařů s akutní otravou kratomem, doktora to zavazuje k tomu případ zaznamenat. Data ukázala velké regionální rozdíly – zatímco v Jihočeském kraji, v Praze a ve Zlínském kraji počítali desítky otrávených pacientů, v Libereckém, Plzeňském nebo Karlovarském kraji šlo za stejné období jen o jednotkové případy.
„Data ukazují, že kratom rozhodně není neškodná látka. Stovky našich klientů skončily ve zdravotnických zařízeních právě kvůli akutní intoxikaci. Každý takový případ představuje zdravotní riziko pro pacienta a zároveň zátěž pro zdravotní systém. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně dětí a mladistvých,“ říká Ivan Duškov, ředitel VZP ČR.
Na nutnost komplexního přístupu upozorňuje také Ministerstvo zdravotnictví. Podle vrchní ředitelky Sekce duševního zdraví a závislostí Dity Protopopové data jednoznačně vyvracejí mýtus o neškodném přírodním produktu a potvrzují, že dopady na zdraví jsou závažnější, než si mnozí připouštějí: „Realita je výrazně složitější a dopady na zdraví uživatelů mohou být závažnější, než jsou si někteří ochotni přiznat. V souladu s tím také realizujeme za ministerstvo zdravotnictví legislativní kroky a nastavujeme detailnější sběr dat.“
Kratom je přírodní produkt získávaný z listů tropického stromu Mitragyna speciosa z jihovýchodní Asie. Jeho účinné látky ovlivňují receptory v mozku a mohou vyvolávat stimulační i tlumivé účinky. Odborníci však varují, že užívání – zejména při vyšších dávkách nebo v kombinaci s dalšími látkami, jako je alkohol – může vést k nevolnostem, závratím, poruchám vědomí, křečím, srdečním obtížím a vzniku závislosti.
Právě kvůli těmto rizikům je kratom od listopadu 2025 zařazen mezi psychomodulační látky. Jejich prodej podléhá přísným pravidlům, včetně povinného ověřování věku a úplného zákazu prodeje osobám mladším 18 let, což má za cíl omezit dostupnost dětem a zvýšit bezpečnost produktů na trhu.