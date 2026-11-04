V Praze MHD zdarma od 65 let, v Brně až od 70. Jedna věc rozhoduje při kontrole, senioři by měli zpozornět

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V Praze MHD zdarma od 65 let, v Brně až od 70. Jedna věc rozhoduje při kontrole, senioři by měli zpozornětPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Senioři mohou v pražské městské dopravě cestovat zdarma od pětašedesátých narozenin, v brněnských zónách 100 a 101 od sedmdesátých. Samotný nárok ale ještě nenahrazuje doklad, kterým se při kontrole prokazuje věk. Při výletu do jiného města navíc nelze automaticky vycházet z pravidel domácího dopravce. Rozdíl může být nejen ve věkové hranici, ale také v území, na které se bezplatná cesta vztahuje.
V Praze MHD zdarma od 65 let, v Brně až od 70. Jedna věc rozhoduje při kontrole, senioři by měli zpozornětZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 04.11.2026 10:15
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