Reklama
Máte na zahradě tento „plevel“? Češi ho vyhazují, přitom má i omega-3 jako rybyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Znáte ty nízké dužnaté koberečky se zarudlými stonky, které při pletí nacházíte […]
Máte na zahradě tento „plevel“? Češi ho vyhazují, přitom má i omega-3 jako ryby
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 04.11.2026 10:16
Reklama
Některým Čechům od roku 2027 nevyvezou popelnici bez čipu. Kdo tohle neudělá, bude mít smůlu
Představte si ráno, kdy svozové auto zastaví u vašeho plotu a vysype […]
Nemáte doma dvoukorunu z roku 2018? Sběratel za jednu zaplatil přes 130 tisíc korun
Stačí jedna zpráva z aukční síně a lidé začnou přebírat drobné na […]
Odborník varuje ty, kdo o víkendech spí do poledne
Budík vypnutý, žaluzie zatažené a první káva až kolem oběda. Takhle si […]
Psychologové potvrzují: „Kdo schovává tašky tímto způsobem, šetří peníze a zároveň si udržuje pocit pořádku a kontroly“
Babička to dělala, maminka to dělala a dost možná to po nákupu […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
„Tenhle chlap je džihádista.“ Pět hvězd modré tsunami, které zostudily Trumpa
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:05
Špagetová dýně nejsou dietní těstoviny. Když ji přestaneš nutit být špagetami, je mnohem lepší
Poudree.cz
dnes, 11:04
5 min
Hasičky šly s kůží na trh, jejich pikantní kalendář pomůže nadaci Dobrý anděl
Plzeňská Drbna
dnes, 11:01
2 min
Jihomoravský kraj hlásí nejnižší počet případů žloutenky za letošek, přesto situace není normální
Náš REGION
dnes, 11:00
1 min
Seniora zbil a spoutal ve sklepě. Za pokus o vraždu na Brněnsku dostal muž 16 let
Brněnská Drbna
dnes, 11:00
1 min
Reklama
Místo medu levná náhražka ze škrobu. Inspektoři odhalili falšovaný lesní med
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 10:59
Zahrádkáři Vysočiny se pochlubili úrodou
Náš REGION
dnes, 10:57
1 min
Muchová je lenošná. Teď má u sebe klíčového muže, přiznala kamarádka před vrcholem roku
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 10:51
Změna po 20 letech. Martin Kodys z Třeštice předal starostovské křeslo své manželce
Jihlavská Drbna
dnes, 10:50
1 min
Řidič s více než třemi promile ohrožoval ostatní na silnici u Štětí
Náš REGION
dnes, 10:49
1 min
Reklama
Vánoční medové oválky s čokoládovou polevou. Drobné cukroví, které zaujme jemností i lákavým vzhledem
Cooky.cz
dnes, 10:46
4 min
Pět osobností ze Zlínského kraje převzalo státní medaile v Trojském zámku
Náš REGION
dnes, 10:45
1 min
Žena v Karlových Varech přiložila zbraň k hlavě a vyhrožovala sebevraždou
Náš REGION
dnes, 10:42
1 min
Zimní pneumatiky: Kdy jsou povinné a co hrozí bez nich?
Autoparada.cz
dnes, 10:41
5 min
„Jako příprava na puč.“ Bývalá tvář ČT o tom, co Babišova vláda chystá s médii
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:41
Reklama
Kubišovou trápí velké bolesti. Léčba její stav přechodně ještě zhoršuje
Žena.cz
dnes, 10:39
EET 2.0 se blíží. Podnikatelé už se mohou registrovat, leden bude bez sankcí
Trade-off
dnes, 10:34
1 min
Senior na Šumpersku nepřežil střet s autem, v tmavém oblečení ho řidička neviděla
Náš REGION
dnes, 10:30
1 min
Kauza zničeného podnikání nekončí ani po třiceti letech: „Jdu s tím do Štrasburku.“
HlídacíPes.org
dnes, 10:30
3 min
Co na podzim nezastřihovat: Seznam rostlin, kterým řez ubližuje
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:30
3 min
Reklama
Liberečtí policisté pátrají po uprchlém vězni, veřejnost varují před pokusem o zadržení
Náš REGION
dnes, 10:23
1 min
Jiřina: 90 let stále ve hře. Výstava ukazuje kostýmy, filmy i obrazy oblíbené herečky
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 10:23
Aragorn měl Prsten moci na dosah. Pak udělal něco, co z něj dělá skutečného krále
Gamebot.cz
dnes, 10:19
3 min
Máte na zahradě tento „plevel“? Češi ho vyhazují, přitom má i omega-3 jako ryby
Extrafit.cz
dnes, 10:16
4 min
V Praze MHD zdarma od 65 let, v Brně až od 70. Jedna věc rozhoduje při kontrole, senioři by měli zpozornět
EXTRAINFO.cz
dnes, 10:15
2 min
Reklama
Budějovice objektivem Milana Bindera a perem Martina Maršíka: Hotel, kde zemřel A. Lanna
Budějcká Drbna
dnes, 10:09
2 min
Mladý řidič s jedním promile na Přerovsku převrátil traktor. Škoda je milion
Hanácká Drbna
dnes, 10:08
1 min
Injekce pro ostravské kaštany. Město ošetří stovky stromů proti klíněnce
Ostravská Drbna
dnes, 10:05
1 min
Vděčný Zelenskyj ocenil Trumpovou Řádem kněžny Olgy. Za sjednané příměří
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:04
Krnov se chystá opravovat byty zaplavené povodní. Vysušení trvalo více než dva roky
Náš REGION
dnes, 10:00
2 min
Reklama
Na Lannově třídě v Budějovicích našli mrtvého muže. Policie nařídila pitvu
Budějcká Drbna
dnes, 10:00
1 min
Až 60 procent vodovodních přípojek v New Orleans může obsahovat olovo. Voliči umožnili jejich výměnu
VodaDnes.cz
dnes, 10:00
1 min
Evropské peníze pomáhají regionům. V Karlovarském kraji míří například do silnic
Karlovarská Drbna
dnes, 10:00
3 min
Zaplatili za pneumatiky, které nikdy nepřišly. Podvodníci těží z blížících se Vánoc
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Plevel v dětském čaji. Bylinky na průdušky obsahovaly víc toxinů, než je povoleno
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:59
Reklama
Válečný veterán Gablech bude mít pamětní desku na havlíčkobrodském letišti
Jihlavská Drbna
dnes, 09:55
2 min
Tereza Kostková v koutě sedět nebude. Hvězda StarDance promluvila o politicích a obavách o budoucnost České televize
Trendy svět
dnes, 09:50
3 min
Ornella Koktová se před kamerou nehlídá. Pepa přiznal, co už do Ornella Life dávat nechtěl
Žena.cz
dnes, 09:48
Kraj Vysočina staví nové domovy pro stovky lidí s postižením, první stěhování proběhne v roce 2027
Náš REGION
dnes, 09:37
2 min
Koláč ze tří surovin pro všední den i víkend. Příjemně jednoduché pečení, ke kterému se rádi vrátíte
Cooky.cz
dnes, 09:35
3 min
Reklama
Reklama