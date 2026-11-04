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Koláč ze tří surovin pro všední den i víkend. Příjemně jednoduché pečení, ke kterému se rádi vrátíte

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Když potřebuji něco sladkého ke kávě a nechce se mi vytahovat půlku spíže, sahám po tomhle jednoduchém jablečno-kakaovém koláči. Stačí jen dvě sladká jablka, dvě vejce a jedna vrchovatá lžíce kakaa, přitom výsledek působí mile domácím dojmem a díky ovoci zůstává příjemně vláčný.
Obrázek k receptu s názvem Znáte koláč ze tří surovin: Jednoduchý recept, který si oblíbíte po prvním upečení

Obrázek k receptu s názvem Znáte koláč ze tří surovin: Jednoduchý recept, který si oblíbíte po prvním upečení

Zdroj: Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Recept s názvem Znáte koláč ze tří surovin: Jednoduchý recept, který si oblíbíte po prvním upečení
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 09:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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