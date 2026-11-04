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Evropské peníze pomáhají regionům. V Karlovarském kraji míří například do silnic

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Evropské regiony se potýkají s rozdílnou úrovní rozvoje. Kohezní politika Evropské unie se snaží tyto rozdíly zmírňovat. Peníze z evropských fondů proto směřují například do dopravy, školství, zdravotnictví nebo podpory podnikání. Podívejte se, co může být takovým příkladem.
Evropské peníze pomáhají regionům. V Karlovarském kraji míří například do silnic

Evropské peníze pomáhají regionům. V Karlovarském kraji míří například do silnic

Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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