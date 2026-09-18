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Víkend za dveřmi a ty nechceš vidět nikoho: únava, introverze, nebo už jen úplně vybitá sociální baterka?

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Celý týden sis říkala, že v pátek konečně někam půjdeš. Pak přijde pátek, kamarádka napíše „tak v osm?“ a tvoje tělo začne okamžitě hledat důvěryhodné příznaky lehké virózy. Možná lidi miluješ. Jen je právě nechceš vidět. Potřeba být sama není automaticky problém – důležité je spíš poznat, jestli tě samota dobíjí, nebo před životem schovává.
Víkend za dveřmi a ty nechceš vidět nikoho: únava, introverze, nebo už jen úplně vybitá sociální baterka?

Víkend za dveřmi a ty nechceš vidět nikoho: únava, introverze, nebo už jen úplně vybitá sociální baterka?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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