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Šetříte na topení a méně větráte? V bytě se může objevit plíseň. Odborníci radí hlídat důležitou hodnotu

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Úplně rozumím tomu, proč se člověku v chladných dnech nechce otevírat okna. Každý stupeň něco stojí a představa, že zaplacené teplo pustíme ven, není příjemná. Při šetření bych ale hlídala také vlhkost. Když omezíme topení i větrání zároveň, můžeme v bytě nevědomky vytvořit podmínky pro plíseň.
Méně topíte a skoro nevětráte? Úspora tepla může přinést problém s plísní

Méně topíte a skoro nevětráte? Úspora tepla může přinést problém s plísní

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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