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Země, které jsou ideální na bydlení pro české důchodce: Levné, bezpečné a přátelské

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Podzim života u moře, v mírnějším klimatu a bez finančních starostí? Pro české důchodce už to není sen. Svoboda pohybu v EU a možnost výplaty penze do zahraničí otevírají dveře k novému životu.
Země, které jsou ideální na bydlení pro české důchodce: Levné, bezpečné a přátelské

Země, které jsou ideální na bydlení pro české důchodce: Levné, bezpečné a přátelské

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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