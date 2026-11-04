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Až 60 procent vodovodních přípojek v New Orleans může obsahovat olovo. Voliči umožnili jejich výměnu

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Dennívýzva
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Americký stát Louisiana využil úterní volby 3. listopadu také k referendu o změně státní ústavy, která se týká financování výměny nebezpečného vodovodního potrubí.…
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pexels-ken-cooper-203663-6379409

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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