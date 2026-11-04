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Mladý řidič s jedním promile na Přerovsku převrátil traktor. Škoda je milion

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Škodu milion korun má na svědomí mladý řidič, který na Přerovsku převrátil traktor s vlečkou. Škoda je přes milion korun. Dechová zkouška ukázala, že byl opilý, nadýchal téměř promile alkoholu. Řidiči hrozí vysoká pokuta a zákaz řízení.
Mladý řidič s jedním promile na Přerovsku převrátil traktor. Škoda je milion

Mladý řidič s jedním promile na Přerovsku převrátil traktor. Škoda je milion

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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