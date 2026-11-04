Mladý řidič s jedním promile na Přerovsku převrátil traktor. Škoda je milion

Mladý řidič s jedním promile na Přerovsku převrátil traktor. Škoda je milionPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladý řidič s jedním promile na Přerovsku převrátil traktor. Škoda je milionZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 04.11.2026 10:08
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