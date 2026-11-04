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Zaplatili za pneumatiky, které nikdy nepřišly. Podvodníci těží z blížících se Vánoc

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Dennívýzva
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Řidiči, kteří si v těchto dnech plánují pořídit nové zimní pneumatiky, by se měli mít na pozoru. S blížící se zimou a obdobím předvánočních nákupů totiž markantně přibývá falešných e-shopů i nabídek fiktivního zboží. Dva poškození z jihu Moravy tímto způsobem přišli o desítky tisíc.
Zaplatili za pneumatiky, které nikdy nepřišly. Podvodníci těží z blížících se Vánoc

Zaplatili za pneumatiky, které nikdy nepřišly. Podvodníci těží z blížících se Vánoc

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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