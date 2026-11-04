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Z Růžovky až do Baku. 15letý fotbalista David přivezl Jaroměři světové stříbro

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Je mu teprve patnáct, ale už má doma stříbro ze světového fotbalového turnaje. Jaroměřský rodák David Kučera vyměnil hřiště v Růžovce za reprezentační dres a s českou patnáctkou dokráčel až do finále v dalekém Ázerbájdžánu.
Z Růžovky až do Baku. 15letý fotbalista David přivezl Jaroměři světové stříbro

Z Růžovky až do Baku. 15letý fotbalista David přivezl Jaroměři světové stříbro

Zdroj: Akademie FC Hradec Králové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 09:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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