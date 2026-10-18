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Martina Navrátilová slaví 70. Žena, která nechtěla žít podle cizích pravidel, změnila tenis i svůj vlastní osud

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Devětkrát vyhrála wimbledonskou dvouhru, v součtu získala 59 grandslamových titulů a poslední velký triumf slavila těsně před padesátkou. Jenže život Martiny Navrátilové nikdy nebyl pouze sbírkou pohárů. K jejím sedmdesátinám připomínáme ženu, která si musela vybojovat nejen místo na kurtu, ale i právo rozhodovat o vlastním životě.
Martina Navrátilová slaví 70. Žena, která nechtěla žít podle cizích pravidel, změnila tenis i svůj vlastní osud

Martina Navrátilová slaví 70. Žena, která nechtěla žít podle cizích pravidel, změnila tenis i svůj vlastní osud

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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