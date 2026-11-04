Tereza Kostková v koutě sedět nebude. Hvězda StarDance promluvila o politicích a obavách o budoucnost České televize

Tereza Kostková patří k osobnostem, které jsou s Českou televizí a Českým rozhlasem úzce spojené. Vedle moderování populární soutěže StarDance pravidelně provází posluchače rozhlasovým pořadem Blízká setkání. Právě proto se jí současná debata o budoucnosti obou institucí bezprostředně týká. V souvislosti s úterní stávkou zaměstnanců veřejnoprávních médií dala najevo, že jejich rozhodnutí protestovat považuje za významné. Přestože se dříve od přímého politického vystupování spíše distancovala, tentokrát podporu pracovníkům médií veřejně vyjádřila. Zároveň odmítla předjímat, zda protest přiměje politiky ke změně jejich plánů.
Herečka v této souvislosti připomněla, že samotná slova nestačí, pokud za nimi nenásledují konkrétní skutky. Za důležité považuje především to, zda úterní protest přinese pozitivní výsledek pro společnost. O budoucnosti veřejnoprávních médií ostatně hovořila již na jaře, kdy upozorňovala na vyhrocenou podobu veřejné diskuse. Vadí jí zejména agresivita, vzájemné překřikování a způsob, jakým se politické spory někdy vedou. Sama přiznala, že zpravodajství nesleduje nepřetržitě, protože nechce být zahlcena konflikty a emocemi. Zároveň však zdůraznila, že o zásadních událostech ví a jejich význam nepodceňuje.
Politická narážka zazněla přímo ve StarDance
Napětí kolem veřejnoprávních médií proniklo také do přímého přenosu StarDance z 24. října. Moderátor Marek Eben tehdy před diváky naznačil, že by společně s Kostkovou rádi pronesli politické prohlášení, jejich oblečení se však k takové příležitosti příliš nehodí. V návaznosti na pohádkové téma večera následně připomněl přesvědčení, že dobro nakonec zvítězí nad zlem. Publikum jeho poznámku ocenilo výrazným potleskem. Kostková k tomu dodala, že zelená barva jejích šatů symbolizuje naději na dobrý výsledek. Nenápadná výměna mezi moderátory tak získala politický význam, který u obvykle nepolitické taneční soutěže není běžný.
České televizi hrozí výrazné omezení rozpočtu
Důvodem protestů je vládní záměr zrušit povinné televizní a rozhlasové poplatky a změnit způsob financování obou institucí. Návrh prošel 24. října prvním čtením v Poslanecké sněmovně, definitivně schválen však zatím nebyl. Podle původního vládního návrhu by Česká televize měla hospodařit s částkou 5,74 miliardy korun ročně a Český rozhlas s přibližně 2,065 miliardy. Pro Českou televizi by to znamenalo snížení příjmů o více než miliardu korun oproti letošnímu rozpočtu, Český rozhlas by přišel o více než 400 milionů. Vedení obou institucí upozorňuje, že takové škrty by mohly zasáhnout výrobu pořadů, investice i rozsah vysílání. Kritici změny se současně obávají, že financování závislé na politických rozhodnutích může oslabit nezávislost veřejnoprávních médií.
Vláda připustila další změnu. Budoucnost poplatků zůstává nejistá
Situaci komplikuje skutečnost, že vládní koalice již během projednávání připustila úpravu původního návrhu. Premiér Andrej Babiš 31. října oznámil, že ministerstvo financí připravuje také variantu dobrovolných televizních a rozhlasových poplatků. Podle této představy by lidé mohli sami rozhodovat, zda budou na provoz veřejnoprávních médií přispívat. Konkrétní podoba financování ani mechanismus zajišťující stabilní příjmy však dosud nejsou definitivně stanoveny. Další projednávání novely se očekává v lednu 2027, takže původně zamýšlené zrušení poplatků od začátku příštího roku není reálné. Domácnosti proto zatím musí pokračovat v placení podle současných pravidel.
Úterní stávka ze 3. listopadu ukázala, že zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu jsou připraveni proti navrhovaným změnám veřejně vystupovat. Protest se projevil omezením části televizního a rozhlasového vysílání, včetně některých pravidelných pořadů. Podporu pracovníkům médií vyjádřily také známé osobnosti z kulturního a sportovního prostředí. Pro Kostkovou má celý spor zvláštní význam i proto, že její profesní život stojí na práci v obou institucích. Přesto zůstává ve svých vyjádřeních zdrženlivější než někteří další veřejně vystupující umělci a soustředí se především na význam konkrétních kroků. O skutečné podobě financování České televize a Českého rozhlasu rozhodne až další legislativní jednání.
Použité zdroje: extra.cz, super.cz, denik.cz