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Tereza Kostková v koutě sedět nebude. Hvězda StarDance promluvila o politicích a obavách o budoucnost České televize

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Herečka a moderátorka Tereza Kostková se připojila k veřejné debatě o budoucnosti České televize a Českého rozhlasu. Jedna z nejznámějších tváří taneční soutěže StarDance neskrývá znepokojení nad plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií a podpořila protest jejich zaměstnanců. Zatímco politici připravují zrušení povinných televizních a rozhlasových poplatků, Kostková upozorňuje, že důležitější než veřejná prohlášení jsou konkrétní činy. Spor se navíc dotýká i pořadů, se kterými je dlouhodobě spojena.
Tereza Kostková v koutě sedět nebude. Hvězda StarDance promluvila o politicích a obavách o budoucnost České televize

Tereza Kostková v koutě sedět nebude. Hvězda StarDance promluvila o politicích a obavách o budoucnost České televize

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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