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Intel utlumí nebo zcela ukončí výrobu Arc B580, prioritu dá akcelerátorům

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Intel vydal Arc B580 před téměř dvěma lety, v prosinci 2024. Šlo tehdy o cenově dostupné 12GB uvedené za doporučenou cenu $249. Zdá se však, že pro Intel již tato grafická karta není prioritou…
Intel Arc B580

Intel Arc B580

Zdroj: Intel
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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