Intel utlumí nebo zcela ukončí výrobu Arc B580, prioritu dá akcelerátorům

Intel utlumí nebo zcela ukončí výrobu Arc B580, prioritu dá akcelerátorůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Intel Arc B580Zdroj: Intel
Článek byl publikován 04.11.2026 09:00
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