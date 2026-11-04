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Filip Turek chtěl umlčet kritiky svým diplomem. Pak přišel trapas, který musel vysvětlovat

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Dennívýzva
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Poslanec Filip Turek se pokusil ukončit pochybnosti o svém vysokoškolském vzdělání. Zveřejnil fotografie magisterského diplomu, jenže pozornosti neunikly překlepy ani rozdíly mezi jednotlivými snímky. Obě zveřejněné podoby dokumentu následně zmizely ze sociálních sítí. Politik nyní odmítá spekulace o falšování a tvrdí, že originál diplomu má doma.
Filip Turek chtěl umlčet kritiky svým diplomem. Pak přišel trapas, který musel vysvětlovat

Filip Turek chtěl umlčet kritiky svým diplomem. Pak přišel trapas, který musel vysvětlovat

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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