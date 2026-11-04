Filip Turek chtěl umlčet kritiky svým diplomem. Pak přišel trapas, který musel vysvětlovat

Spor o vzdělání Filipa Turka, poslance zvoleného za Motoristy sobě, nabral na začátku listopadu nečekaný směr. Politik chtěl fotografií vysokoškolského diplomu doložit své předchozí výroky o odborné kvalifikaci. Místo ukončení diskuse však následovala další vlna kritiky, tentokrát kvůli samotné podobě zveřejněného dokumentu. Na první fotografii se totiž objevil překlep přímo v názvu studijního programu. Další snímek již obsahoval opravený text, lišil se ale také v jiných detailech. Obě fotografie nakonec Turek ze svého profilu odstranil.
Na diplomu se objevila chyba, která neunikla pozornosti
Celá záležitost začala po nedělním vystoupení v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Turek se během diskuse o návratu ruských sportovců na mezinárodní soutěže označil za vystudovaného diplomata. Jeho vyjádření souviselo s odlišným postojem ministra sportu Borise Šťastného k účasti ruských hokejistů. Někteří kritici následně upozornili na rozdíl mezi absolvováním vysokoškolského programu a výkonem diplomatické profese. Poslanec proto zveřejnil fotografii svého magisterského diplomu z University College Prague. Dokument však obsahoval chybně napsané slovo „diplomntická“, které mělo být součástí názvu studijního programu.
Původní fotografii následně vystřídala další podoba diplomu. Na té už byl název studijního programu uveden správně, pozornost ale vzbudily odlišnosti v rozmístění textu a dalších grafických prvcích. Na sociálních sítích se objevily spekulace, zda snímky nevznikly nebo nebyly upraveny pomocí umělé inteligence. Diskutující upozorňovali také na označení příspěvků jako obsahu vytvořeného či upraveného umělou inteligencí. Samotné takové označení však není důkazem, že by dokument byl falešný. Bez ověření původního diplomu nelze ze zveřejněných fotografií spolehlivě určit, jak uvedené rozdíly vznikly.
Turek kritiky nešetřil a promluvil o originálu
Poslanec podezření odmítl a proti svým kritikům se ostře vymezil. Pro CNN Prima NEWS uvedl, že originální diplom má uložený doma v deskách a může si nechat vyhotovit jeho úřední kopii. Zároveň odmítl tvrzení, že by své vzdělání pouze předstíral. Kritiky obvinil z přebírání nepravdivých informací a připomněl také své předchozí studijní výsledky. Podle vlastního vyjádření navštěvoval tři vysoké školy, z nichž dvě dokončil. V reakci na pochybnosti rovněž odkázal na profesora Jana Eichlera, který vedl jeho diplomovou práci.
Do sporu se zapojil také poslanec Pirátů Ivan Bartoš, který zveřejněné fotografie komentoval na sociální síti X. Turka přitom nevybíravě kritizoval a jeho příspěvek vyvolal další reakce. Turek následně pro iDNES.cz zopakoval, že řádný diplom skutečně vlastní a odmítá představu, že by si ho musel nechat uměle vytvořit. Zmínil rovněž vyjádření svého někdejšího pedagoga, který jeho přístup ke studiu hodnotil kladně. Profesor Eichler se k Turkově akademické práci vyjadřoval již v minulosti, tedy ještě před současnou kontroverzí. Jeho hodnocení studenta však samo o sobě nevysvětluje rozdíly mezi nyní zveřejněnými fotografiemi diplomu.
Vysoká škola jeho magisterské vzdělání potvrdila už loni
Podstatnou okolností celé kauzy je skutečnost, že Turkovo vysokoškolské vzdělání není doloženo pouze jeho vlastními tvrzeními. Vedení University College Prague již v červenci 2025 potvrdilo, že úspěšně absolvoval magisterské studium. V červnu téhož roku složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci. Zabýval se v ní americkou zahraniční politikou a postoji bývalého prezidenta Václava Klause. Právě tato práce byla předmětem předchozího novinářského zájmu, mimo jiné kvůli hodnocení jejího obsahu. Současná kontroverze se proto týká především podoby a původu zveřejněných snímků, nikoliv samotného potvrzení o absolvování školy.
Zájem o Turkovu akademickou minulost navíc není nový. Již v lednu 2025 se veřejně řešilo jeho bakalářské vzdělání na dnes již neexistující Vysoké škole aplikovaného práva. Záležitost tehdy přitáhla pozornost také proto, že ministerstvo školství této instituci v minulosti omezilo akreditaci a zakázalo přijímání nových studentů. Samotné získání Turkova bakalářského titulu však bylo doloženo. V případě aktuálního sporu se redakce Novinek obrátila na University College Prague s žádostí o ověření podoby zveřejněných diplomů. K okamžiku vydání její zprávy škola na nové dotazy neodpověděla.
Použité zdroje: novinky.cz, cnn.iprima.cz, seznamzpravy.cz