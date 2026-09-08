Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Praha 10 svolá všechny aktéry staveb v Malešicích k jednomu stolu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Starosta Prahy 10 Martin Valovič svolá společné jednání kvůli souběhu stavebních prací, dopravních omezení a opakovaných havárií vody v Malešicích a na Počernické. Pozve…
MČ Praha 10

MČ Praha 10

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Kladno letos přidá přes 400 parkovacích míst, za čtyři roky jich přibylo více než 1200
Kladno letos přidá přes 400 parkovacích míst, za čtyři roky jich přibylo více než 1200
Cyklopecky Východní Čechy slaví 15 let, soutěž končí 30. září
Cyklopecky Východní Čechy slaví 15 let, soutěž končí 30. září

Září přeje cyklistům a zároveň přináší poslední příležitost zapojit se do jubilejního 15. ročníku soutěže...

Sportovec roku 2026 se bude vyhlašovat v Karlových Varech
Sportovec roku 2026 se bude vyhlašovat v Karlových Varech

Jeden z nejprestižnějších večerů českého sportu letos zamíří do Karlových Varů. Slavnostní vyhlášení 68....

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně otevře nový prohlídkový okruh
Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně otevře nový prohlídkový okruh

Jeden z nejvýznamnějších gotických chrámů středních Čech míří k závěru rozsáhlé obnovy. Ochoz kostela sv....

Ústecký kraj má nejvyšší nezaměstnanost v Česku
Ústecký kraj má nejvyšší nezaměstnanost v Česku

Ústecký kraj si dlouhodobě drží smutné první místo v žebříčku nezaměstnanosti. V srpnu tam podíl...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.