Vypadají strašně, ale sběratelé po nich šílí. Nabízí až 50 000 za kus

Pokud doma objevíte ten správný kousek z limitované série, můžete si přijít na hodnotu luxusní dovolené. Jak ale poznat, že máte v rukou skutečný unikát, a ne jen běžnou poválečnou masovku?
Legendární porcelán z Duchcova, který dobyl svět
Řeč je o světoznámých porcelánových figurkách značky Royal Dux Bohemia. Tyto elegantní sošky, které zobrazují ladné tanečnice, exotická zvířata či lovecké psy, zdobily nejednu domácnost za první republiky i během socialistické éry. Možná si i vy pamatujete na onoho pověstného porcelánového jelena, který hrdě shlížel z poličky v obýváku.
Zatímco pro někoho šlo o běžnou dekoraci, ve skutečnosti šlo o ukázku špičkového českého řemesla, které v sobě snoubí neuvěřitelnou eleganci, precizní modelaci a jemný smysl pro detail. Dnes tyto figurky zažívají obrovskou renesanci a sběratelé z celého světa za ně neváhají platit horentní sumy.
Od skromných začátků k celosvětové slávě
Historie této slavné porcelánky se začala psát již v roce 1853 v Duchcově, kdy ji založil vizionář Eduard Eichler. Manufaktura si rychle získala renomé díky své schopnosti zachytit aktuální umělecké trendy. Ať už šlo o zdobnou secesi, geometrické art deco nebo později ikonický bruselský styl z pera legendárního designéra Jaroslava Ježka, duchcovský porcelán byl vždy na špici.
Výrobky se vyvážely do celého světa a staly se synonymem pro luxusní československý design. Každá figurka v sobě nese hodiny ruční práce, od prvotního návrhu sochaře přes odlévání do forem až po precizní ruční malbu a výpal.
Tajemství růžového trojúhelníku a magická písmena
Jak tedy poznat, zda se na vaší půdě skrývá poklad? Klíčem k úspěchu je spodní strana figurky. Hledejte ikonický trojúhelníkový nálepek z růžové porcelánové hmoty s nápisem Royal Dux Bohemia a motivem žaludu. U nejcennějších historických kusů je tento trojúhelník plastický a vyvýšený, nikoliv pouze natištěný.
Rozhodující je také písmeno ukryté uvnitř žaludu. Pokud tam najdete písmeno E, máte vyhráno – značí to nejcennější meziválečnou produkci z let 1912 až 1951. Písmeno D značí poválečnou výrobu a vzácné písmeno M odkazuje na krátké období kolem roku 1953.
Odborníci však varují před přílišným optimismem u každého nálezu. Jak uvádí Marek Mahler, autor knihy Oceňování starožitného porcelánu: „Je trochu českou ostudou, že tato porcelánka byla vždy v Čechách podceňována. Stalo se tak, že její nejlepší produkty dnes naleznete pouze v zahraničí.
Pozor také na mýtus, že stáří modelu určuje stáří kusu. Porcelánka totiž vyráběla stejné modely ze starých forem po celá desetiletí, takže skutečné stáří odhalí pouze detailní rozbor značení.
Jaká je skutečná hodnota a kde sošky nejlépe zpeněžit?
Ceny na trhu se velmi liší. Zatímco běžná poválečná sériová produkce, jako jsou známí jeleni či srnky, se dnes prodává za 500 až 3 000 Kč, vzácné art decové figurky od návrhářů jako Ella Strobach mohou snadno dosáhnout hodnoty 10 000 až 25 000 Kč.
Absolutním vrcholem jsou pak ucelené meziválečné sady. Například bezvadný čtyřdílný set porcelánových zvířat v kubistickém stylu se dnes na aukčních portálech draží i za 50 000 Kč. Pro sběratele je to svatý grál.
Pokud chcete figurku prodat, nejlepší cestou jsou specializované aukční domy nebo prověřené portály jako Aukro. Podle prodaných aukcí na těchto platformách se ukazuje, že trpělivost se vyplácí – správný kus v perfektním stavu najde svého kupce vždy.
Máte i vy doma ve vitríně nebo v krabici na půdě schovanou nějakou porcelánovou figurku? Podívali jste se někdy na její spodní stranu, zda neskrývá slavný růžový trojúhelník s písmenem E? Možná právě teď sedíte na malém pokladu, který by mohl financovat vaši dovolenou snů.
Zdroje článku: fineart.ha.com, Auction price result for royal dux bohemia | Barnebys auction results., marks4antiques.com, Royal Dux Prices - 2,171 Auction Price Results - Page 42, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová