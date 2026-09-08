Sportovec roku 2026 se bude vyhlašovat v Karlových Varech

Reklama
1 min
Sportovec roku 2026 se bude vyhlašovat v Karlových VarechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jeden z nejprestižnějších večerů českého sportu letos zamíří do Karlových Varů. Slavnostní vyhlášení 68. ročníku ankety Sportovec roku se uskuteční 19. prosince 2026 v…
260908-sportovec-roku
Zdroj:
Reklama
Cyklopecky Východní Čechy slaví 15 let, soutěž končí 30. září
Září přeje cyklistům a zároveň přináší poslední příležitost zapojit se do jubilejního 15. ročníku soutěže...
Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně otevře nový prohlídkový okruh
Jeden z nejvýznamnějších gotických chrámů středních Čech míří k závěru rozsáhlé obnovy. Ochoz kostela sv....
Praha 10 svolá všechny aktéry staveb v Malešicích k jednomu stolu
Starosta Prahy 10 Martin Valovič svolá společné jednání kvůli souběhu stavebních prací, dopravních omezení...
Ústecký kraj má nejvyšší nezaměstnanost v Česku
Ústecký kraj si dlouhodobě drží smutné první místo v žebříčku nezaměstnanosti. V srpnu tam podíl...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Policie hledá fanouška, který tropil výtržnosti při hokeji v Horácké aréně
- KOMENTÁŘ: Hrozí Šumavě katastrofa biblických rozměrů, nebo jde o klasické vrtěti psem?
- Jičín prodal v Kasárnách parcely za devadesát milionů. Další nabídne příští rok
- Slávističtí ultras brojí proti cenám vstupenek. Nezdražovalo se, namítá klub
FOTO: Z Farmaku je Czech-Gen. Jak to vypadá v proslulém olomouckém podniku?
Hanácká Drbna
dnes, 13:53
2 min
Putin tudy chtěl ovládnout Donbas. Teď ho utajená ukrajinská ofenzíva vrhla zpět
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:49
Půjčovny lodí v Bohumíně zaznamenaly úspěšnou sezonu. Nejvíce lákala šlapadla
Ostravská Drbna
dnes, 13:47
1 min
Žena na smrtelné posteli přiznala, co udělala synovi v 7 letech. Tajemství držela 43 let, policie začala vyšetřovat
DámskýDeník.cz
dnes, 13:45
2 min
Dopadení v temném lese Frýdlantska: Špičkový policejní pes našel ukrytého uprchlíka
Liberecká Drbna
dnes, 13:45
1 min
Reklama
Nemocnice na kraji města: Pochybnosti o roli, změna v obsazení kvůli těhotenství a doporučení rozvodu
Seriálový svět
dnes, 13:44
3 min
Hradecký jazzový festival láká na výlet hudební krajinou a koncerty v sauně
Hradecká Drbna
dnes, 13:43
2 min
Zapečené brambory z jednoho pekáče se sýrem, které zasytí celou rodinu a využijí zeleninu z lednice
Cooky.cz
dnes, 13:41
4 min
Zásuvku pod troubou plníte pekáči. Jenže ona má úplně jinou funkci, o které většina Čechů netuší
adbz.cz
dnes, 13:37
2 min
Proč tě někdo přitahuje právě ve chvíli, kdy víš, že bys měla dát ruce pryč
Poudree.cz
dnes, 13:30
4 min
Reklama
40 let klamu: Odhalení falešné lebky Piltdownského člověka, které změnilo pohled na dějiny
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
3 min
Petra Vlhová po těžkém zranění kolena přehodnotila celý život. Poprvé v kariéře si užívám přítomnost, přiznala
SportyŽivě
dnes, 13:27
3 min
Samsung jednou aktualizací zabil dva fitness náramky Galaxy Fit. Kdo ji nainstaluje, přijde o funkční zařízení bez náhrady
Mobify.cz
dnes, 13:27
4 min
Českému průmyslu se až nečekaně daří. Po dlouhé době navíc z Německa přicházejí také dobré zprávy
HN.cz Extra
dnes, 13:26
5 min
Minimální mzda poroste i v roce 2028, vláda schválila růst na 26 900 Kč
Trade-off
dnes, 13:25
1 min
Reklama
Policie hledá fanouška, který tropil výtržnosti při hokeji v Horácké aréně
Jihlavská Drbna
dnes, 13:25
2 min
Tenisová hvězda a expartner Cibulkové končí kariéru. Monfils prozradil, co bude dělat, a novináři nechápali
SportyŽivě
dnes, 13:24
3 min
KOMENTÁŘ: Hrozí Šumavě katastrofa biblických rozměrů, nebo jde o klasické vrtěti psem?
Plzeňská Drbna
dnes, 13:23
3 min
Jičín prodal v Kasárnách parcely za devadesát milionů. Další nabídne příští rok
Hradecká Drbna
dnes, 13:22
1 min
Nečas prozradil, co mu Hertl roky vozil na snídani. U oběda pak vysekl poklonu fotbalové legendě Petru Čechovi
SportyŽivě
dnes, 13:19
4 min
Reklama
Nejhorší tým Chance Ligy má nového trenéra. Hoftych přiznal, proč opustil komfortní zónu a co ho ve Zlíně čeká
SportyŽivě
dnes, 13:16
4 min
Autonomní auto podivně zabrzdilo u kuželu. Nová AI odhalila, jaký nesmysl si stroj ve skutečnosti myslel
Kód Enigma
dnes, 13:15
4 min
Pěstitelsky správné způsoby přesazování orchidejí. Plný parapet krásně kvetoucích rostlin vás nemine
Světkreativity
dnes, 13:13
3 min
Kateřina Bohatová o své nové roli v Saturninovi: S Erikou Stárkovou jsme dvě střely
Aplausin.cz
dnes, 13:13
3 min
Další automobilová značka bude propouštět. Jaguar Land Rover zruší asi 4000 míst
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:13
Reklama
Do nahé seznamky letos zamíří celebrity. Diváci chtěli Jandu a Kozuba, uvidí ale kluky z Love Islandu a influencerky
ReadZone
dnes, 13:12
2 min
Seriál Ulice se loučí s jedním z nejoblíbenějších herců: Fanoušci oplakávají nečekanou změnu
In-lifestyle.cz
dnes, 13:12
3 min
Evropa je zcela závislá na dovozu klíčových surovin. V případě vojenského konfliktu budeme jak nazí v trní, říká Jiří Hynek
HN.cz
dnes, 13:04
Slávističtí ultras brojí proti cenám vstupenek. Nezdražovalo se, namítá klub
Pražská Drbna
dnes, 13:00
3 min
Vypadají strašně, ale sběratelé po nich šílí. Nabízí až 50 000 za kus
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:00
3 min
Reklama
Evropa je zcela závislá na dovozu klíčových surovin. V případě vojenského konfliktu budeme jak nazí v trní, říká Jiří Hynek
Ekonom
dnes, 13:00
Kladno letos přidá přes 400 parkovacích míst, za čtyři roky jich přibylo více než 1200
Náš REGION
dnes, 12:50
2 min
Cyklopecky Východní Čechy slaví 15 let, soutěž končí 30. září
Náš REGION
dnes, 12:48
1 min
Sportovec roku 2026 se bude vyhlašovat v Karlových Varech
Náš REGION
dnes, 12:45
1 min
Mladá žena si v Jizerkách poranila obě nohy. Záchranáři ji nesli hodinu a půl
Liberecká Drbna
dnes, 12:45
1 min
Reklama
Je jim přes šedesát a postavili si šikmý dům u lesa. Vešli se do pěti milionů
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 12:45
Dostatek bílkovin lze získat i bez konzumace masa. Málo známé rostlinné alternativy dokážou jídelníček pestře obohatit
Zdravestravovani.eu
dnes, 12:42
1 min
Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně otevře nový prohlídkový okruh
Náš REGION
dnes, 12:42
2 min
Kynutý tvarohovo-jablečný koláč s rozinkami a drobenkou je krásný na pohled a s vynikající chutí
Cooky.cz
dnes, 12:41
5 min
Praha 10 svolá všechny aktéry staveb v Malešicích k jednomu stolu
Náš REGION
dnes, 12:39
3 min
Reklama
Reklama
„To byl čistý hnus.“ Konečná drsně útočila na Pavla, experti mu ale dávají za pravdu
Žena na smrtelné posteli přiznala, co udělala synovi v 7 letech. Tajemství držela 43 let, policie začala vyšetřovat
„Už to nedám…“ Richard Tesařík před smrtí bojoval s onkologickým onemocněním
Autonomní auto podivně zabrzdilo u kuželu. Nová AI odhalila, jaký nesmysl si stroj ve skutečnosti myslel
Trump označil Island za součást USA. Země s ostrou reakcí nečekala
Reklama
Reklama