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Jan Bendig o nejhorším vztahu svého života: Zažil psychické týrání i vydírání

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Dennívýzva
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Zpěvák Jan Bendig byl jedním z kmotrů knihy, kterou napsala jeho pěvecká kolegyně Michaela Nosková. Nebyla to ale kniha o zpívání, nýbrž o manipulaci a domácím násilí, které Míša v posledních letech zažila na vlastní kůži
Jan Bendig

Jan Bendig

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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