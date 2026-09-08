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Už žádné pasti ani drahé jedy. Myši utečou z domu díky surovině, kterou nesnášejí a která stojí jen pár korun

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Ne vždy je třeba proti nechtěným hlodavcům ve vašem okolí používat chemii. Mnohdy postačí i běžné přírodní repelenty.
Myš domácí je rozšířeným škůdcem v českých domácnostech

Myš domácí je rozšířeným škůdcem v českých domácnostech

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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