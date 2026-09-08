Už žádné pasti ani drahé jedy. Myši utečou z domu díky surovině, kterou nesnášejí a která stojí jen pár korun

Myši patří do čeledi hlodavců a jsou známé svou značnou schopností rozmnožování. Jediný pár může za rok zplodit velké množství potomků, čímž se
jejich populace rychle zvyšuje, pokud není kontrolována. Jejich ohebná kostra jim umožňuje protáhnout se prostorem malým i jako desetikoruna, takže jsou schopné bez větších problémů vniknout prakticky kamkoliv, jak píše web HealthLine. Jak poznat, že máte doma myši
Máte podezření, že se u vás doma usídlili nechtění hlodavci, ale chybí vám v tomto ohledu jistota? Pokud jste nezahlédli ani jedinou myš nebo jste
přímo nenarazili na její hnízdo, měli byste vědět, že existují poznávací znamení, která vás mohou na její přítomnost upozornit. Nejčastěji jde podle webu EarthKind o charakteristický pižmový zápach nebo o lehké krůčky ve tmě (tehdy je totiž aktivita myší největší). Co proti tomu podniknout? Zdroj fotografie: Freepik I když se může zdát, že boj s myšmi je skličující, mnohdy vám postačí aplikace jednoduchých přírodních repelentů. Kořeněný odstrašující prostředek
Proti myším vám kupodivu může pomoci docela obyčejná skořice. Silná vůně skořice je totiž pro myši, které se při orientaci v prostředí spoléhají především na svůj čich, zkrátka a dobře až příliš intenzivní. Stačí ji tedy nasypat všude tam, kde tyto hlodavce nechcete, a budete mít vystaráno.
Bylinky, které odpuzují hlodavce
Kromě skořice mohou myši odradit i některé bylinky. Skvěle se k tomuto účelu hodí například heřmánek, koriandr, pelyněk, bazalka a máta.
Stačí, když s jejich pomocí vytvoříte kolem domu a na zahradě šikovnou přírodní bariéru. Stejně jako skořice totiž vydávají opravdu silné vůně, které myším brání v dobré orientaci v prostoru. Mezi nimi se jednoduše necítí v bezpečí, a tak se jim raději vyhnou. Zdroj fotografie: Pixabay Myši nejsou v našich obydlích právě vítanými návštěvníky – ale pokud vsadíte na vhodné přírodní prostředky, snadno je vyženete
„
Strategie s bylinkami pomůže jen tehdy, když není myší moc. Jsou-li přemnožené, což se čas od času stává, tak leckdy ze zoufalství jednoduše vlezou úplně všude. A radí náš čtenář a chatař Martin K. z Čestlic. Chalupáři-Zahrádkáři zase nedají dopustit na jednoduchou v takovém případě už bych doporučil vsadit na chemii,“ moučnou past.
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Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři