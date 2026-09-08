Do nahé seznamky letos zamíří celebrity. Diváci chtěli Jandu a Kozuba, uvidí ale kluky z Love Islandu a influencerky

Kontroverzní televizní pořad Naked Attraction se brzy vrátí na obrazovky a tvůrci slibují speciální charitativní epizody. Diváci na sociálních sítích začali okamžitě spekulovat o možných účastnících z řad slavných osobností. Padala jména populárních herců i vrcholných politiků.
Divoké tipy fanoušků v diskuzích
Televizní stanice Óčko rozpoutala na svém oficiálním profilu na Facebooku vášnivou debatu pouhou jednou otázkou. Sledující měli hádat jména osobností pro chystaný VIP díl odhalené seznamky Naked Attraction. Komentáře pod příspěvkem se okamžitě zaplnily stovkami neotřelých nápadů. Lidé s velkou nadsázkou navrhovali současného prezidenta Petra Pavla nebo bývalou ministryni financí Alenu Schillerovou.
Z hereckého světa se v diváckých tipech velice často objevoval Štěpán Kozub a stranou nezůstal ani oblíbený moderátor Ondřej Sokol. Fanoušci nevynechali z legrace ani naprosté herecké stálice a vtipkovali o účasti Ivy Janžurové nebo Evy Holubové.
Lidé si dokázali představit i účast herce Romana Skamene. Někteří by před televizními kamerami naopak velmi rádi viděli slovenskou herečku Táňu Pauhofovou nebo zprávařku Lucii Borhyovou. Z hudební branže pak padl nečekaný tip na zpěváka Bohuše Matúše.
Sázky na okurku a vztahová dramata
Obrovskou pozornost v internetové diskuzi získal zpěvák Dalibor Janda. Uživatelé v komentářích vesele připomínali jeho slavné starší fotografie se salátovou okurkou. Lidé tímto způsobem s humorem naráželi na dávné pověsti o zpěvákových fyzických přednostech.
Hojně zmiňovaným jménem byla očekávaně také Agáta Hanychová. Její bouřlivý osobní život a nedávné vztahové peripetie nedávají fanouškům na internetu spát. Zazněl dokonce odvážný návrh na společnou účast s jejím bývalým partnerem Jaromírem Soukupem. Mezi diskutujícími převládal názor, že by zrovna tato dvojice dokázala charitativní epizodu opravdu mimořádně oživit.
Kontroverzní hvězdy internetu
Velká část komentujících vyjadřovala mírné obavy z finálního výběru hostů. Objevovaly se kritické názory, že skutečné herecké nebo pěvecké hvězdy do podobného odvážného formátu s největší pravděpodobností nepůjdou. Lidé naopak předpokládali účast různorodých internetových tvůrců a účastníků bizarních MMA zápasů.
V tipech hodně figurovala kontroverzní influencerka Shopaholic Adel nebo tvůrce Tadeáš Kuběnka. Své místo v diskuzi našly i jména jako Droběna nebo bojovník Jaroslav Kotlár. Komentující si neodpustili zmínit známé tváře z online světa jako jsou streameři Herdyn či Max Green.
Skutečná sestava nakonec překvapila
Televize Óčko v úterý odpoledne nakonec oficiálně odtajnila celou pětici jmen pro ostře sledovaný VIP speciál, který uvede už 15. října. Mnoho diváckých tipů se s realitou nakonec vůbec nepotkalo.
Na obrazovkách se nakonec v plné kráse představí Maru Rosecká tvořící obsah převážně pro sociální sítě. Diváci uvidí také vyhledávanou burleskní tanečnici a edukátorku Zoryu Blue. Pánskou část osazenstva zastupují hned dva účastníci úspěšné reality show Love Island, kteří mají před kamerou bohaté zkušenosti. Své štěstí v nahé seznamce zkusí Christian Nathan a Alessandro Jandejsek. Tuto nečekanou sestavu osobností pak doplňuje ještě výrazná potetovaná influencerka Anastasija Chomičová.
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