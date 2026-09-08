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Huawei proměnil světlomety elektromobilu v projektor. Autokino si teď pustíte přímo z kapoty, žádný další hardware nepotřebujete

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Nové SUV Aito M9 má v předních světlometech integrovaný plnobarevný projekční systém Huawei XPixel. Stačí zaparkovat, namířit příď na zeď a promítáte film.
Auto kemp, autokino, projektor, světlomety Huawei

Auto kemp, autokino, projektor, světlomety Huawei

Zdroj: Huawei
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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