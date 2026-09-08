Huawei proměnil světlomety elektromobilu v projektor. Autokino si teď pustíte přímo z kapoty, žádný další hardware nepotřebujete

Když Huawei na dubnové technologické konferenci v Pekingu odhalil novou generaci své automobilové optiky XPixel, šlo o víc než jen vylepšené světlomety. Čínský technologický gigant z předních lamp udělal plnohodnotné zobrazovací rozhraní. Konkrétně u elektrifikovaného SUV Aito M9 modelového roku 2026 nabízí volitelné „dvojité milionpixelové plnobarevné inteligentní projekční světlomety“, tedy dva projekční moduly zabudované přímo do hlavní optiky vozu. Žádný externí projektor, žádný přídavný hardware na střechu nebo kapotu. Projekce běží z přední části auta, z jeho světelných jednotek. Formulace „přímo z kapoty“ je redakční zkratka pro to, že obraz vychází z čela vozu, ne z kapotového plechu, ale z lamp po jeho stranách. Huawei celou technologii rámuje scénáři venkovního kina, sportovních přenosů nebo oslav, kdy zaparkované auto promítá na stěnu či plátno před sebou.
Od světlometu k displeji: co přesně XPixel umí
Huawei svou automobilovou optiku nepopisuje jako pouhou svítilnu s bonusem. Na oficiální produktové stránce mluví o konceptu „osvětlení, projekce a barva tři v jednom“; hlavní světlomet má současně svítit na silnici, promítat obrazy a pracovat s plnobarevným spektrem. Předchozí generace u staršího M9 i příbuzného modelu M8 už uměla projekci, ale pouze v omezeném barevném rozsahu. Nová generace XPixel, představená 23. dubna 2026, přináší poprvé plnobarevnou projekci s miliony pixelů.
U modelu M8 Huawei udává, že projekční světlomety při vzdálenosti sedmi metrů vytvoří obraz o úhlopříčce zhruba 250 centimetrů a systém podporuje aktualizace přes OTA. Pro nový M9 takto konkrétní čísla zatím chybí, výrobce nepublikoval jas, nativní rozlišení, obnovovací frekvenci ani spotřebu při projekci. To je podstatný detail: víme, že funkce existuje a je v sériovém konfigurátoru, ale její obrazovou kvalitu nelze poctivě vyčíslit.
Ne každý M9 je projektor na kolech
Zásadní upřesnění: projekční světlomety nejsou standardní výbavou celé řady Aito M9. Podle oficiálního konfigurátoru je tato funkce volitelná pouze u verzí Ultra, ať už jde o čistě elektrickou variantu se 120kWh baterií a dojezdem až 750 km (CLTC), nebo o verzi s prodlužovačem dojezdu. Nižší verze Max+ projekční světlomety v nabídce nemají.
Cenově se nový M9 pohybuje v prémiových vodách čínského trhu. Auto bylo oficiálně uvedeno 27. května 2026, tedy nikoli jen ukázáno na autosalonu Auto China 2026, který probíhal od 24. dubna do 3. května. Jde o reálný obchodní produkt s cenami a konfigurátorem, ne o koncept.
Co ale zůstává otázkou, je dopad na baterii. Huawei ani HIMA neuvádějí, kolik energie projekce spotřebuje za hodinu promítání. Nepřímá indicie z konfigurátoru příbuzného M8 naznačuje, že projekční systém patří mezi prvky ovlivňující celkový dojezd, ale přímý údaj pro M9 neexistuje. Dvouhodinový film pod hvězdami tak může být bezproblémový, nebo může ukrojit znatelný kus dojezdu. Nevíme.
Nejsou v tom sami: Audi i Toyota jdou podobným směrem
Projekční světlomety nejsou čistě čínský výstřelek. Audi už roky vyvíjí technologii Digital Matrix LED s DMD čipem, která umí promítat varovné symboly na vozovku, a u konceptu A6 e-tron předvedlo i projekci videoher na zeď během nabíjení. Toyota u konceptu LQ popsala světlomety s milionem mikrozrcadel schopné kreslit složité obrazce před vůz.
Rozdíl je v ambici. Audi a Toyota projekci rámují primárně jako bezpečnostní a komunikační prvek, varování pro chodce, navigační šipky na asfaltu. Huawei z toho dělá zábavní funkci pro volný čas. Venkovní kino, karaoke večer, přenos fotbalového zápasu na stěnu garáže. Je to jiná filozofie: auto jako mobilní obývák, ne jen dopravní prostředek.
Česko se zatím nedočká
Z našeho pohledu je klíčové jedno slovo: Čína. Huawei dlouhodobě deklaruje, že auta nevyrábí, vystupuje jako technologický partner automobilek v rámci ekosystému HIMA. Prodejní síť HIMA je orientovaná výhradně na čínská města. Na českém webu Huawei najdete telefony, tablety a sluchátka, ale žádné auto. Oficiální prodej Aito M9 v České republice ani v Evropě oznámen nebyl.
Podle nás je ale důležitější sledovat směr než konkrétní model. Jakmile se projekční světlomety stanou běžnou součástí čínských elektromobilů, tlak na evropské automobilky poroste. A ty už na podobných technologiích pracují, jen je zatím neprodávají jako „autokino v základní výbavě“.
Aito M9 s XPixel světlomety je dnes prémiová hračka pro čínský trh s neúplnou specifikací a bez evropské distribuce. Ale myšlenka, že světlomet je další displej auta, už z hlavy nevymizí. A přesně o to Huawei jde.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík