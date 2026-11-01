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Sutnarka otevře 21 ateliérů. Zájemci si mohou prohlédnout zázemí i konzultovat portfolio

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Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni otevře své zázemí budoucím studentům. V pátek 6. listopadu se uskuteční den otevřených dveří, během kterého si zájemci prohlédnou 21 ateliérů a zjistí více o přijímacím řízení. Přihlášky mohou podávat do konce listopadu.
Sutnarka otevře 21 ateliérů. Zájemci si mohou prohlédnout zázemí i konzultovat portfolio

Sutnarka otevře 21 ateliérů. Zájemci si mohou prohlédnout zázemí i konzultovat portfolio

Zdroj: ZČU
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 13:00

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