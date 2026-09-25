iPhone 18 letos chybí a fotografie stále používají 4:3. Apple vysvětluje svou volbuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
iPhone 18 letos chybí a fotografie stále používají 4:3. Apple vysvětluje svou volbu
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