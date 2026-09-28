Obránce Galvas okomentoval nepovedenou cestu do NHL: Proč nestačím? Je to pořád dokola

22. září nastoupil dvacetiletý český obránce v přípravném zápase Penguins proti Detroitu. Na soupisce vedle Sidneyho Crosbyho, Jevgenije Malkina a Rickarda Rakella. O dva dny později letěl zpátky do Liberce. Ne kvůli průšvihu, konfliktu nebo zranění, prostě si nevybojoval místo. A když po příletu popisoval, co slyšel od trenérů, znělo to povědomě. Síla. Dynamika. První tři kroky. Totéž, co mu říkali už v srpnu, totéž, co slyšel po draftu. „Je to pořád dokola,“ přiznal na webu Bílých Tygrů.
Z prospect turnaje až do sestavy s Crosbym
Galvasova cesta Pittsburghem měla dvě fáze, které se snadno zaměňují. Nejdřív prospect turnaj, čtyřdenní akce od 12. do 15. září v Detroitu, kde se potkalo 27 mladíků z draftu, AHL a ECHL pod vedením trenérů farmy. Galvas tam zaujal natolik, že ho Penguins posunuli do hlavního kempu, který začal 17. září a zahrnoval 69 hráčů ve třech tréninkových skupinách včetně kompletní první lajny.
Kouč prospect turnaje Kirk MacDonald ho v interním hodnocení Penguins označil za „dynamického“ a vyzdvihl jeho rozhodování i klid na puku. Dodal, že Galvas brání lépe, než by se podle jeho postavy čekalo. Jenže právě ta postava, a to, co s ní dokáže v tempu NHL, se ukázala jako problém, jakmile přišel hlavní kemp a přípravné zápasy.
Stejná písnička, jiná hlasitost
Proti Detroitu v přípravce skončil Galvas na minus tři. Podle hodnocení NHL.com/cs zaujal ofenzivou, ale v defenzivě nestačil. Sám po návratu pojmenoval totéž, co říkal už v srpnovém rozhovoru před sezonou: „Musím být dynamičtější v prvních třech krocích a zesílit.“
Není to o technice. Není to o čtení hry. Pittsburgh oceňuje jeho rozehrávku, kreativitu s pukem, schopnost řídit přesilovku. Problém je fyzicko-atletický: síla v soubojích, výbušnost při startu, odolnost v kontaktu. Hokejový mozek na úrovni NHL, tělo zatím ne.
Zajímavý detail přidal sám Galvas: Crosby mu při společném tréninku poradil, aby přihrával tvrději. Zdánlivá drobnost, která ale přesně ilustruje, kde leží hranice. V extralize projde měkčí přihrávka. V NHL ne.
Proč ne farma, ale rovnou Liberec
U většiny českých mladých obránců vede cesta přes AHL. David Jiříček pendloval mezi NHL a farmou v letech 2024 i 2025. David Špaček po solidním kempu Minnesoty v září 2026 mířil znovu na farmu. Tomáš Hamara je v Ottawě projektován primárně pro AHL. Galvasův návrat rovnou do Liberce je méně obvyklý.
Vysvětlení nabídl sám hráč ještě v srpnu: už při draftu mu skauti říkali, že chtějí, aby ještě rok zůstal v Česku. Zmiňoval i možný přetlak na farmě ve Wilkes-Barre. Liberec to potvrdil už při podpisu nováčkovského kontraktu v červenci, sezonu 2026/27 stráví u Tygrů. Nešlo tedy o improvizaci po neúspěšném kempu, ale o předem nastavený rozvojový plán.
Co ho čeká v Liberci, a co potom
Galvas se vrátil do týmu, který po pěti kolech extraligy nasbíral čtyři body a v tabulce se krčil u dna. Hned v prvním zápase po návratu proti Třinci ho klubový report označil za „Tygra zápasu“, vnesl do zadních řad pohyb, který tam chyběl. Minulou sezonu získal cenu pro nejlepšího obránce extraligy a s 24 body byl nejproduktivnějším juniorem soutěže. V Liberci není záskok. Je opora.
A právě tady se rozhodne, jestli příští září dopadne jinak. Galvas má jasný seznam:
- Přidat fyzickou sílu
- Zrychlit první tři kroky
- Přenést ofenzivní jistotu i do obranné hry v tempu NHL
- Tvrdší přihrávky (rada od Crosbyho)
Jádro změny není technické, je atletické. A atletické rezervy se, na rozdíl od herních návyků, dají cíleně odtrénovat.
Galvas po příletu řekl, že příští rok bude mít další šanci udělat tým. Tříletý kontrakt s Pittsburghem běží, organizace jeho profil aktivně řeší a kemp 2026 nebyl konec příběhu. Byl první ostrý test. Teď ví přesněji než kdykoli předtím, co mu chybí. Otázka je, jestli to za dvanáct měsíců bude stále „pořád dokola“, nebo konečně jiná odpověď.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek