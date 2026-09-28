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Dříve jsme leželi ve vaně, dnes stojíme pod sprchou. Co je pro tělo skutečně lepší?

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Vana bývala symbolem večerní hygieny, dnes většina lidí spěchá pod sprchu. Ta je rychlá a praktická, jenže z hlediska pokožky ani odpočinku nemusí být automaticky lepší. Rozhoduje hlavně teplota vody, délka mytí a způsob, jakým se myjeme.
Dříve jsme leželi ve vaně, dnes stojíme pod sprchou. Co je pro tělo skutečně lepší?

Dříve jsme leželi ve vaně, dnes stojíme pod sprchou. Co je pro tělo skutečně lepší?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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Žádný Špeky
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