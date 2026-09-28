Velká nehoda v Ázerbájdžánu. Několik vozů vyřazeno. Russellovi v posledním kole došel výkon, přesto slaví

- Russell vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu z pole position, jde o jeho třetí letošní triumf.
- Verstappen se probojoval z osmého místa na druhé, třetí dojel Isack Hadjar.
- Antonelli dojel pátý a jeho náskok v šampionátu klesl z 81 na 66 bodů.
- Obhájce titulu Lando Norris vypadl po hromadné kolizi, kterou způsobil Franco Colapinto.
- Závod se jel už v sobotu, protože v neděli si Ázerbájdžán připomíná Den vzpomínek.
Poslední kolo bez výkonu
Britský pilot George Russell měl v Baku víkend pod kontrolou od prvního tréninku. Kvalifikaci vyhrál s náskokem osmi desetin a v závodě si z pole position vytvořil velký náskok. Ten mu ale sebraly dva výjezdy safety caru a v závěru i havárie Valtteriho Bottase z Cadillacu v posledním kole.
Po restartu se na něj natáhl Max Verstappen, který se z osmé pozice prokousal až na druhou. Nizozemec se na cílové rovince přiblížil na necelé dvě desetiny, víc už nestihl. „Přišel jsem o boost, neměl jsem žádný výkon. Myslel jsem, že nás dostane,“ oddechl si Russell podle agentury AP.
Pro jezdce Stříbrných šípů jde o první vítězství od červnové Velké ceny Rakouska. Verstappen naopak čeká na letošní první vítězství. Pokud nepřijde, bude to jeho první sezona bez výhry od nováčkovského roku 2015.
Šestnáctka, která mohla být horší
Před startem si Russell neodpustil rýpnutí do týmového kolegy, který v kvalifikaci rozbil zavěšení o zeď. „V Monze startoval z devatenáctého místa a teď je šestnáctý, takže by tentokrát měl vést o pár kol dřív,“ žertoval podle německého Sport1.
Tak rychle to nešlo. Antonelli po startu dokonce jednu příčku ztratil a v úzkých ulicích Baku dlouho uvízl v provozu. Pak mu ale pomohla smůla ostatních. Vyhnul se hromadné kolizi před sebou, později předjel Lewise Hamiltona a dojel pátý. Z náskoku 81 bodů mu zbylo 66.
Souboj o titul přitom ještě nemusí být rozhodnutý. Mercedes už dříve potvrdil, že penalizace za výměnu komponentů pohonné jednotky čeká později v sezoně i Russella.
Černá sobota v oranžovém
Nejhorší den zažil McLaren. Colapinto z Alpine vrazil do vlastního týmového kolegy Pierra Gaslyho a v chaosu skončil i obhájce titulu Lando Norris, který po závodě podle webu The Race prohlásil, že by Argentinec měl za svou chybu dostat zákaz startu. Oscar Piastri pak při obraně třetího místa před Hadjarem zablokoval kola, vyjel z trati a propadl se až na čtrnáctou příčku.
Hadjar tak po návratu ze zranění slavil pódium. Ferrari dojelo s Charlesem Leclercem čtvrté a s Hamiltonem šesté.
Výsledky Velké ceny Ázerbájdžánu
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|1.
|George Russell
|Mercedes
|2.
|Max Verstappen
|Red Bull
|3.
|Isack Hadjar
|Red Bull
|4.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|5.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|6.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|7.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|8.
|Esteban Ocon
|Haas
|9.
|Oliver Bearman
|Haas
|10.
|Carlos Sainz
|Williams
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|12.
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|13.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|14.
|Oscar Piastri
|McLaren
|15.
|Sergio Pérez
|Cadillac
|16.
|Valtteri Bottas
|Cadillac