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Michaela Dolinová záviděla manželovi, že chodí do práce. V covidu si našla místo na zámku a dělá tam dodnes

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Herečka provází turisty na zámku Zákupy za 130 korun na hodinu. Začala v létě 2020 jako nouzové řešení, dnes to nazývá srdcovkou.
Michaela Dolinová záviděla manželovi, že chodí do práce. V covidu si našla místo na zámku a dělá tam dodnes

Michaela Dolinová záviděla manželovi, že chodí do práce. V covidu si našla místo na zámku a dělá tam dodnes

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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