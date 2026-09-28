Michaela Dolinová záviděla manželovi, že chodí do práce. V covidu si našla místo na zámku a dělá tam dodnes

Její manžel, soudce Jan Sváček, ráno vstal, oblékl se a odešel do práce. Každý den. Michaela Dolinová ho pozorovala z kuchyně chalupy nedaleko České Lípy a cítila něco, co nečekala, závist. Ne kvůli penězům nebo kariéře.
Záviděla mu režim. Možnost ráno někam jít, mít konkrétní úkol a večer se vrátit s pocitem, že den měl tvar. Divadla byla zavřená, moderování stálo, agentura, kterou vede, běžela naprázdno. „Ztracený rok,“ shrnula to sama v dubnu 2021 pro Náš REGION. A tak si práci našla na místě, které měla celou dobu za humny. Scénář místo průvodcovského textu
Státní zámek Zákupy leží pár kilometrů od její chalupy. V létě 2020, kdy se první covidová vlna přelila do uvolněné sezóny, se Dolinová domluvila na průvodcování. Naučila se všechny tři prohlídkové trasy a přistoupila k nim jako herečka.
Texty nastudovala jako scénář, každou hodinovou prohlídku pojala jako malé divadelní představení. Místo monotónního výkladu o rokokových tapetách a habsburských hostinách stavěla mini monodrama s pointami, pauzami a kontaktem s publikem.
Právě ten kontakt byl klíčový. Na jevišti vidí tváře diváků jen v prvních řadách.
Na zámku stojí metr od nich, reaguje na otázky, improvizuje. Jiný typ publika, jiný formát, ale stejná potřeba hrát. Srdcovka za 130 korun
Z nouzového letního řešení se stala tradice. Dolinová se na zámek vrací každý rok, obvykle na zhruba týden v červenci a týden v srpnu. V plném dni
zvládne až pět hodinových prohlídek. Finanční stránka je přitom téměř symbolická; sama v roce 2023 uvedla, že odměna činí asi 130 korun na hodinu a výdělek je „téměř nulový“. Zdroj fotografie: Nextfoto
Proč se tedy vrací? Protože zámek pro ni není brigáda, ale mód. Prostředí, které zná a má ráda,
chalupa za rohem, pokaždé noví lidé. Zvažovala, jestli nepřestat, ale vždy se vrátila. Národní památkový ústav její prohlídky vypisuje jako oficiální akce; nejbližší doložitelný termín připadá na 14. srpna 2026 ve třech časových slotech. Nejen zámek, covid jako restart
Průvodcování nebylo jediné, co si Dolinová během pandemie našla. Pracovala také v Covid Pointu, nejdřív v administrativě, později při vyhodnocování testů.
Učila online. Odmítala sedět doma a nadávat, a nebyla v tom sama. Mezi kolegy z branže popsala zahradnici, dobrovolnici u seniorů, jednu herečku, která začala studovat na zdravotní sestru, jiného kolegu, který řídil tramvaj.
Její případ ale vyniká tím, jak otevřeně pojmenovala, co jí chybělo. Ne reflektory, ne aplaus. Režim. Pocit užitečnosti. Ráno vstát a vědět, kam jít.
Divadlo zůstává hlavní scénou
Zámek Zákupy nikdy nebyl náhradou herectví. Dolinová dál hraje, vede vlastní agenturu a v rozhovoru pro
Český rozhlas Liberec z dubna 2026, který neunikl pozornosti naší Redakce VIPŽivot, mluvila o více titulech v repertoáru a o tom, že energii jí dodává hlavně divadlo a živí diváci. Zákupy jsou vedlejší linka, ale linka, která má vlastní logiku a vlastní publikum.
Kdo chce Dolinovou na zámku zažít, měl by sledovat kalendář akcí na
webu zámku Zákupy a koupit vstupenku online. Hlavní sezóna běží od května do října, její prohlídky ale spadají do úzkého letního okna v červenci a srpnu.
Sto třicet korun na hodinu. Pět prohlídek denně. A herečka, která v tom vidí víc než výplatu: hodinové představení pro lidi, kteří ji neznají z jeviště, ale odcházejí se stejným dojmem.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová