S podzimním úklidem opatrně. Odkvetlé rostliny mohou být později ozdobou záhonu

Na konci léta začínají záhony pomalu ztrácet barvu a nůžky často svádějí k rychlému úklidu. Odkvetlé květy pryč, suché stonky k zemi a během chvíle je hotovo. Jenže právě teď se vyplatí chvíli počkat. Některé trvalky totiž po odkvětu vstupují do své druhé, mnohem nenápadnější sezony. Z květů vzniknou pevná semeníková souplodí, stonky zesvětlají a trávy začnou chytat zlaté a měděné odstíny. To, co v září vypadá trochu neupraveně, může být za pár týdnů nejzajímavější částí zahrady. Než vezmete nůžky, zkuste jednoduchý test
Není potřeba ponechat stát všechno. Rozhodující je spíš to, jak se rostlina po odkvětu chová. Pokud drží vzpřímený stonek, má zajímavé plodenství nebo pěkně zasychá, má smysl dát jí čas. Typickým příkladem jsou třapatkovky, bělotrny, zavinutky, sápy nebo rozchodníkovce. Jejich suché části dokážou v záhonu vydržet dlouho po skončení kvetení.
Jiná situace nastává u rostlin, jejichž listy a stonky po prvních chladných a vlhkých dnech polehnou, zahnívají nebo se začínají rozpadat v nevzhlednou hmotu. Takový materiál není nutné na záhonu držet za každou cenu. Odstraňte také části napadené chorobami. Podzimní zahrada nemusí být ani dokonale ostříhaná, ani ponechaná úplně bez zásahu. Nejlépe obvykle funguje takzvaný výběrový úklid. Sápa je dobrým příkladem rostliny, u které se vyplatí myslet na podzimní vzhled už při výsadbě. Jeho suché stonky vyniknou před nižšími trvalkami nebo vedle jemných okrasných trav, protože kontrastují tvarem. Zdroj: Pexels Třapatkovky mají po odkvětu ještě co ukázat
U třapatkovek bývá největší chyba odstřihnout květní stonky hned ve chvíli, kdy zmizí poslední růžové nebo bílé okvětní lístky. Zůstává totiž výrazný vystouplý střed květu, který postupně tmavne a v podzimním záhonu funguje téměř jako drobná plastika. Právě takové rostliny nejlépe vyniknou ve větším množství. Jeden osamocený suchý stonek může působit jako něco, co jste zapomněli uklidit. Skupina několika desítek stonků už vytváří zřetelné aranžmá. Efekt se ještě zvýrazní za mlhy, při nízkém podzimním slunci a později při jinovatce.
Semena některých trvalek navíc představují potravu pro ptáky. Není proto nutné odstraňovat všechna plodenství ani tehdy, když vám na vzhledu záhonu tolik nezáleží. Stačí ponechat část stonků v zadní nebo střední části výsadby a ty, které překážejí u cesty nebo se vyvracejí, odstranit. Rozchodníkovec nekončí s růžovou barvou
Velké ploché květní talíře rozchodníkovců patří mezi nejvděčnější. Během sezony se mění z růžových a načervenalých tónů do rezavě hnědé a suchá květenství tak mohou zůstat dekorativní dlouho do zimy. Zvlášť pěkná jsou po prvních mrazících, kdy se na jejich okrajích zachytí jinovatka.
Podobně zajímavé jsou kulovité hlávky bělotrnů nebo výrazné suché stonky sápů. Tady už nejde o odkvetlé květiny v klasickém smyslu. V záhonu začíná místo barvy pracovat silueta. Proto má cenu při podzimním rozhodování ustoupit o několik metrů a podívat se na výsadbu jako na celek. Rostlina, která zblízka vypadá suchá, může z dálky držet kompozici celého záhonu. Mokrá zima prověří výběr lépe než první mráz. Některá květenství vypadají krásně v suchém září, ale po několika vydatných deštích se rozpadnou. Není proto nutné rozhodnout o celém záhonu najednou. Podzimní úklid klidně rozdělte do několika etap a postupně odstraňujte jen to, co přestalo držet tvar. Zdroj: Pexels Okrasné trávy stříhejte až mnohem později
U okrasných trav bývá podzimní řez vyloženě škoda. Ozdobnice, proso prutnaté nebo třtina získávají s koncem sezony úplně jiný charakter. Listy se zbarvují do slámových, žlutých či rezavých odstínů a květenství zůstávají nad záhonem ještě v zimě. Ve větru se navíc pohybují, takže zahrada nepůsobí strnule ani v období, kdy už téměř nic nekvete. Ozdobné trávy se proto běžně nechávají stát přes zimu a lehce se seřezávají až před začátkem nového růstu na konci zimy nebo časně zjara. Hortenzie nemusíte po odkvětu čistit
Také odkvetlá květenství hortenzií mají vlastní půvab. Postupně ztrácejí výraznou barvu, přecházejí do zelených, béžových až hnědavých odstínů a na keři mohou vydržet dlouho. Není tedy žádný estetický důvod zbavovat se jich jen proto, že už nejsou růžová nebo modrá. U hortenzií je navíc dobré odlišit odstranění starého květenství od skutečného řezu keře. Jednotlivé druhy hortenzií totiž kvetou na různě starém dřevě a nevhodný hlubší řez může ovlivnit příští kvetení. Pokud si nejste jistí druhem, není podzim vhodná chvíle k bezmyšlenkovitému zkrácení celého keře. Pozor na samovýsev. Nechat semeníky přes zimu není vždy výhra. U rostlin, které se ochotně vysemeňují, můžete část odkvetlých květenství odstranit ještě před dozráním semen a jen několik nejhezčích ponechat pro podzimní efekt. Zdroj: Pexels Zdroj info: Atlas rostlin, Přírodní zahrady