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S podzimním úklidem opatrně. Odkvetlé rostliny mohou být později ozdobou záhonu

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Na konci léta začínají záhony pomalu ztrácet barvu a nůžky často svádějí k rychlému úklidu. Odkvetlé květy pryč, suché stonky k zemi a během chvíle je hotovo. Jenže právě teď se vyplatí chvíli počkat. Některé trvalky totiž po odkvětu vstupují do své druhé, mnohem nenápadnější sezony. Z květů vzniknou pevná semeníková souplodí, stonky zesvětlají a trávy začnou chytat […]
Nechte rostliny stát hlavně tam, kde je v zimě skutečně uvidíte. Pokud se na zahradu díváte z kuchyně nebo obývacího pokoje, vyplatí se zachovat strukturu především v záhonech v hlavních pohledových osách

Nechte rostliny stát hlavně tam, kde je v zimě skutečně uvidíte. Pokud se na zahradu díváte z kuchyně nebo obývacího pokoje, vyplatí se zachovat strukturu především v záhonech v hlavních pohledových osách

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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