Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Játrová omáčka nepatří do starého železa: S rýží chutná poctivě, sytě a překvapivě jemně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Játrová omáčka patří k jídlům, která buď doma frčela, nebo se jim někdo obloukem vyhýbal. Za mě je škoda ji odepsat. Když se udělá poctivě na cibuli, se slaninou a bez zbytečného přesušení, vznikne syté jídlo na obyčejný den, které má chuť a není drahé.
Fotografie k játrové omáčce

Fotografie k játrové omáčce

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Játrová omáčka nepatří do starého železa: S rýží chutná poctivě, sytě a překvapivě jemně
Reklama
Další články z Cooky.cz
Hospodská gulášová polévka trochu poctivěji: Silný základ, měkké maso a pořádná porce
Hospodská gulášová polévka trochu poctivěji: Silný základ, měkké maso a pořádná porce
Vázané koláče s náplní představují nadýchané kynuté pečivo, které vypadá slavnostně a chutná skvěle
Vázané koláče s náplní představují nadýchané kynuté pečivo, které vypadá slavnostně a chutná skvěle

Vázané koláče vypadají jako sváteční pečení pro trpělivé povahy, ale ve skutečnosti je to docela vděčná...

Švestkový koláč s pudinkem: Pudink dodá koláči hebkost a švestky příjemnou kyselkavost
Švestkový koláč s pudinkem: Pudink dodá koláči hebkost a švestky příjemnou kyselkavost

Švestky jsou jedním z mála druhů ovoce, které si drží pověst skutečně podzimního pokladu. Jejich nasládlá,...

Obyčejný jablečný koláč, který připomene, proč některé jednoduché recepty nikdy nezestárnou
Obyčejný jablečný koláč, který připomene, proč některé jednoduché recepty nikdy nezestárnou

Jablečný koláč je přesně ten typ moučníku, který se doma ztratí rychleji, než stihne pořádně vychladnout....

Obrázkový kvíz na téma jedlé houby, které Češi nechávají v lese: Mezi 10 fotkami se skrývá řada delikates
Obrázkový kvíz na téma jedlé houby, které Češi nechávají v lese: Mezi 10 fotkami se skrývá řada delikates

Až šest milionů Čechů vyrazí každý rok do lesa na houby. Přesto spousta jedlých druhů zůstává v lese ležet...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.