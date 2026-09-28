Játrová omáčka nepatří do starého železa: S rýží chutná poctivě, sytě a překvapivě jemně

patří k jídlům, u kterých se lidé většinou rychle rozdělí na dva tábory. Někdo ji zná z dětství a bere ji jako běžný Játrová omáčka domácí oběd, jiný se jí vyhýbal už ve . Přitom když se udělá školní jídelně poctivě, bez spálené cibule a bez vysušených jater, umí to být překvapivě dobré a pořád levné jídlo. Základ je obyčejný: cibule, slanina, játra a trochu trpělivosti.
Dnes se dá najít víc různých verzí, například rychlejší varianta z
500 g , podává se s kuřecích jater rýží a do chuti tam kromě mouky vstupuje i sladká chilli a BBQ omáčka. Proč ne, svoje publikum si to najde. Tady ale zůstanu u hutnější domácí verze z vepřových jater, cibule, česneku a slaniny. Je to chuťově starší škola, bez ozdob a bez snahy tvářit se moderněji, než je potřeba.
U jater se jedna chyba vrací pořád dokola: lidé je nechají příliš dlouho zprudka dělat, a pak se diví, že jsou suchá a tvrdá. Lepší je krátce je zatáhnout a potom už dusit. A ještě maličkost, která ale v talíři udělá dost: nové koření po dvaceti minutách vyndejte. Kulička zapomenutá v omáčce a rozkousnutá mezi sousty dokáže pokazit náladu i u jinak dobrého oběda. Mně k téhle omáčce nejvíc sedí rýže, protože šťávu prostě pobere lépe než leccos jiného. Recept na poctivou játrovou omáčku s rýží
Doba přípravy: 1 hodina 10 minut Co potřebujeme
Omáčka: 1 kg vepřových jater, nakrájených na kostky 100 g slaniny, pokrájené na kostičky 4 ks cibule, nasekané najemno 6 stroužků česneku 3 kuličky nového koření 2 kostky bujonu 1 lžička mleté papriky 1 lžička kmínu 1 lžička pepře 1 lžička majoránky voda podle potřeby
Zahuštění a podávání: jíška podle potřeby 1,5 hrnku rýže 3 hrnky vody na rýži 2 lžičky soli Postup přípravy klasické játrové omáčky s rýží
1. Do hrnce dejte
slaninu a nechte ji v klidu pustit tuk. Nespěchejte na ni, pár minut navíc tady nevadí. Potom přisypte cibuli a opékejte ji dozlatova. Když zůstane bledá, omáčka bude plošší, i kdyby se pak člověk snažil sebevíc. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Játrová omáčka nepatří do starého železa: S rýží chutná poctivě, sytě a překvapivě jemně
2. Přidejte
vepřová játra, mletou papriku, kmín, pepř a nové koření. Játra krátce a zprudka orestujte, aby se zatáhla. Nemusí se v téhle fázi propéct skrz.
3. Přilijte
vodu tak, aby bylo maso skoro ponořené. Počítejte s tím, že část tekutiny bude potřeba na dušení a později i na omáčku. Hrnec přiklopte a duste přibližně 45 minut.
4. Asi po
20 minutách vyndejte nové koření. Pak přidejte prolisovaný česnek a 2 kostky bujonu. Když je potřeba, dolijte trochu vody a nechte ještě zhruba 10 minut povařit.
Kuřecí játra se zeleninou v pikantní omáčce připravená v troubě: Jídlo, které změní skeptiky v nadšence
5. Omáčku zahustěte
jíškou podle toho, jak hustou ji doma máte rádi. Nakonec promněte v dlaních majoránku, vsypte ji do hrnce a krátce provařte. Stačí chvíle, aby pustila vůni.
6. Mezitím uvařte
rýži ve 3 hrncích vody se 2 lžičkami soli. Ve zmíněném videu se pracuje s jasmínovou rýží, což k játrům funguje dobře. Pokud ale máte doma obyčejnou dlouhozrnnou, není důvod kvůli tomu měnit plán oběda. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Játrová omáčka nepatří do starého železa: S rýží chutná poctivě, sytě a překvapivě jemně
TIP: Kdo chce jemnější chuť, může místo vepřových použít kuřecí játra. Jsou hotová rychleji a podle některých receptů jim stačí přibližně 15 až 20 minut tepelné úpravy. Kuřecí, nebo vepřová játra?
Kuřecí játra jsou měkčí, jemnější a vaření s nimi nezabere tolik času. Recept počítá s 500 g kuřecích jater, lžící mouky a také se sladkou chilli a BBQ omáčkou. Výsledek je spíš rychlá večeře než klasická omáčka, jakou si člověk představí u nedělního hrnce na sporáku.
Vepřová játra jsou výraznější a v omáčce se neztratí ani vedle cibule a česneku. Jen chtějí delší dušení a trochu opatrnější zacházení, protože tvrdá játra se na talíři neodpouštějí. K jejich chuti mi nejlíp sedí slanina, cibule a česnek. Sladké omáčky bych u téhle verze nechal stranou.
Levná dobrota: Kuřecí játra s cibulkou a slaninkou za pár šupů
VIDEO
Velikonoční králičí paštika jako od šéfkuchaře: Šťavnatost a výraznou chuť má jako žádná jiná
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou