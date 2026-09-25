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Meta vyrábí chytré Ray-Bany bez kamery. Sází na zvuk, AI a 12 hodin provozu

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Meta na Connect 2026 představila Ray-Ban Meta Audio, první chytré brýle své řady bez kamery. Nabídnou otevřený zvuk, hlasovou AI, 12hodinovou výdrž a výrazně nenápadnější konstrukci.
Meta vyrábí chytré Ray-Bany bez kamery. Sází na zvuk, AI a 12 hodin provozu

Meta vyrábí chytré Ray-Bany bez kamery. Sází na zvuk, AI a 12 hodin provozu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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