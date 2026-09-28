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Andy Murray prozradil, kdy po konci kariéry zatoužil po návratu na kurt. Stalo se to jen dvakrát

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„Nemám zájem,“ odpověděl Andy Murray na otázku, jestli by si nechtěl zahrát letošní Laver Cup. Vzápětí ale přiznal, že za dva roky od konce kariéry přišly dvě chvíle, kdy ho kurt přece jen lákal. Jednou seděl v boxu Novaka Djokoviče, podruhé za volantem kousek od Wimbledonu.
Andy Murray prozradil, kdy po konci kariéry zatoužil po návratu na kurt. Stalo se to jen dvakrát

Andy Murray prozradil, kdy po konci kariéry zatoužil po návratu na kurt. Stalo se to jen dvakrát

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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