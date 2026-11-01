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Vraždy podle Jidáše: Lambertově kolegovi amputovali špatnou nohu a detektivovi se mění kobliha v ruce

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Příběh za thrillerem Vraždy podle Jidáše přináší nečekanou změnu plánu v losangeleském hotelu, vystřižené krvavé scény a řadu kuriózních chyb s rekvizitami.
Vraždy podle Jidáše

Vraždy podle Jidáše

Zdroj: FOTO:Columbia TriStar Home Video / distr. TV Seznam
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 19:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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