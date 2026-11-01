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Nevšední zastávku u libereckého bazénu od architekta Švancera někdo zapálil

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Dennívýzva
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U požáru vnitřní uzavřené části bývalé čekárny u libereckého bazénu, kterou kdysi navrhl stejný architekt jako bazén Pavel Švancer, dnes zasahovali hasiči. Během deseti minut požár lokalizovali, příčinou jeho vzniku je podle nich manipulace s otevřeným ohněm.
Nevšední zastávku u libereckého bazénu od architekta Švancera někdo zapálil

Nevšední zastávku u libereckého bazénu od architekta Švancera někdo zapálil

Zdroj: HZS LK, Martina Petrášková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 19:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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