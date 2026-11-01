Mercedes mohl vzít Sainze. Vsadil na Antonelliho a teď má dvacetiletého mistra světa.Vettelův rekord vydržel 16 let

Když Kimi Antonelli v neděli 1. listopadu projel cílem Velké ceny Mexika na třetím místě, nemusel předvést žádný velký závěrečný útok. Na jistotu titulu by mu stačilo i deváté místo. Dvacetiletý Ital přesto po cíli plakal do vysílačky: stal se nejmladším mistrem světa formule 1 a člověkem, který ukončil 73 let dlouhé čekání Itálie na dalšího šampiona. Posledním byl Alberto Ascari v roce 1953.
Paradox je, že nejdůležitější závod jeho letošní sezony možná nebyl ten, v němž získal titul. V Mexiku už jen dokončil práci, kterou odvedl dávno předtím. Devět vítězství, série pěti triumfů za sebou a náskok, se kterým mohl slavit čtyři závody před koncem, totiž nevznikly náhodou ani během jednoho povedeného víkendu. Antonelli potřeboval především překonat zkušenost, která ho ještě před rokem málem semlela.
Hamilton odešel a Wolff odmítl bezpečnější řešení
Když v roce 2024 vyšlo najevo, že Lewis Hamilton po sezoně zamíří do Ferrari, měl Mercedes před sebou problém, který žádný velký tým neřeší rád. Odcházel sedminásobný mistr světa, tvář jeho nejúspěšnější éry. Na trhu byl například Carlos Sainz, zkušený vítěz velkých cen, který kvůli Hamiltonovu příchodu sám přišel o místo ve Ferrari. Jméno Maxe Verstappena zase představovalo lákavou, byť mnohem složitější možnost.
Toto Wolff nakonec zvolil někoho, kdo se v té chvíli teprve učil závodit ve formuli 2. Andrea Kimi Antonelli už měl za sebou tituly ve formuli 4 a Formula Regional, ale Mercedes ho na cestě vzhůru nechal přeskočit celou formuli 3. Když dostal sedačku pro sezonu 2025, bylo mu osmnáct.
Na první pohled to působilo jako zbytečný hazard. Mercedes mohl získat hotového jezdce a dát mu vůz vedle George Russella. Jenže Wolff nepřemýšlel pouze o tom, kdo bude rychlejší v nejbližší neděli. Antonelliho tým sledoval a vychovával od motokár. Věděl, jak závodí, jak reaguje na soupeře a jak rychle postupuje jednotlivými kategoriemi. Povýšení neznamenalo, že by si Mercedes koupil neznámý talent. Znamenalo, že se rozhodl nepřerušit projekt, do kterého investoval roky práce.
Právě tady je důležitý rozdíl mezi odvahou a bezhlavým riskem. Wolff si dobře uvědomoval, že Antonelli ještě není hotový závodník. Už při jeho oznámení mluvil o talentu, o němž nepochybuje, ale také o zralosti, která se teprve musí dostavit. Mercedes tím přijal možnost, že první rok nebude vypadat hezky. A první varování dostal ještě dřív, než Antonelli vůbec nastoupil do mistrovského závodu.
V Monze rozbil Mercedes. O rok později přiznal, že ho tlak ničil
Dne 30. srpna 2024 dostal Antonelli šanci při pátečním tréninku na Monze. Během několika minut byl v bariéře. Při průjezdu rychlou zatáčkou Parabolica přecenil možnosti vozu a havaroval před domácím publikem, které čekalo představení italského zázračného dítěte. Mercedes už přitom o jeho budoucím angažmá rozhodl a následující den přestup oficiálně oznámil.
Kdo tehdy tvrdil, že Antonelli na formuli 1 ještě nemá, dostal snadno použitelný argument. Horší však bylo, že rok 2025 nabídl další. Vedle výborných momentů, jako bylo čtvrté místo při debutu v deštivé Austrálii, sprintová pole position v Miami nebo první stupně vítězů v Kanadě, přišlo období chyb, špatných kvalifikací a zklamání. Zvlášť evropská část sezony mu nevyšla. Zatímco Russell fungoval jako opora týmu, mladý Ital se snažil především neztratit půdu pod nohama.
Dnes už víme, že nešlo jen o chyby za volantem. Antonelli později otevřeně popsal, jak vnímal odpovědnost vůči lidem, kteří mu dali šanci, především vůči Wolffovi. Měl pocit, že je zklamává, a tlak se začal promítat do jeho výkonů. Po těžkém období následovala důležitá schůzka s týmem a změna přístupu. Antonelli se učil nejen nastavit auto a odjet rychlé kolo, ale také zvládat celý závodní víkend, pozornost médií a vlastní reakce na neúspěch.
To je možná nejméně efektní, ale nejdůležitější část jeho příběhu. Talentovaný mladík může mít rychlost na jediné kolo, kterou se nedá naučit. Jenže ve formuli 1 potřebuje opakovat výkon od pátku do neděle, přizpůsobovat se měnícím podmínkám a hlavně nedovolit, aby se jedna chyba přenesla do dalších tří zatáček nebo dalších tří závodů. Právě s tím Antonelli v roce 2025 zápasil. A právě v tom udělal během několika měsíců největší pokrok.
Mercedes měl na rok 2026 skvělé auto. To ale nevysvětluje všechno
Bylo by nepoctivé líčit Antonelliho titul jako pohádku o mladíkovi, který všechny porazil čistě vlastními schopnostmi. Rok 2026 přinesl zásadní technickou změnu pravidel. Nové monoposty jsou menší, užší a lehčí, používají aktivní aerodynamiku a jejich hybridní pohonné jednotky rozdělují výkon přibližně napůl mezi spalovací motor a elektrickou část. Mnohem větší roli hraje hospodaření s energií, její získávání při brzdění a načasování využití na trati.
Mercedes na tuto změnu odpověděl vozem W17, který se hned od začátku zařadil na špičku. George Russell vyhrál úvodní závod v Austrálii, Antonelli skončil druhý. Do Mexika pak tým přijel s dvanácti výhrami z osmnácti předchozích velkých cen. Bez konkurenceschopného auta by Ital v tak mladém věku na titul nedosáhl, stejně jako by ho bez mimořádného Mercedesu nezískali mnozí šampioni před ním.
Jenže otázka nezní, zda mu auto pomohlo. Samozřejmě pomohlo. Otázka zní, proč s ním dokázal Antonelli získat tak velkou převahu i nad druhým jezdcem stejné stáje.
Po Russellově vítězství v Austrálii se nabízela jednoduchá představa: zkušenější Brit konečně dostal vůz schopný bojovat o titul, a tak si pro něj dojede. Antonelli byl podle očekávání ten, kdo se od něj bude učit. Jenže v Číně a Japonsku vyhrál Ital, načež přidal Miami, Kanadu a Monako. Pět vítězství v řadě nebylo výsledkem jedné náhodné strategie. Závodil na tratích, které od pilota vyžadují rozdílné věci – od rychlých pasáží Suzuky po úzké ulice Monte Carla, kde chyba obvykle končí ve svodidlech.
Vítězství v Monaku bylo zvlášť výmluvné. Zatímco v roce 2025 na téže trati prožil nepovedený víkend, o rok později zvládl kvalifikaci, start i přerušovaný závod z první pozice. Právě takové srovnání ukazuje větší změnu než samotný počet bodů. Antonelli už nevypadal jako jezdec, který je občas neuvěřitelně rychlý. Začal vypadat jako někdo, kdo ví, kdy rychlost použít a kdy ji nepotřebuje dokazovat za každou cenu.
Russell měl být učitelem. V souboji o titul se role obrátily
George Russell na začátku sezony nebyl slabý jezdec. V roce 2025 Antonelliho jasně převyšoval, v roce 2026 vyhrál hned úvodní závod a později přidal další vítězství. Také měl smůlu na technické problémy, které jeho výsledky poškodily. Bylo by proto přehnané každou část bodového rozdílu vydávat za čisté měřítko jezdeckých schopností.
Přesto je podstatné, že Antonelli nepřevzal vedení v šampionátu po několika Russellových výpadcích a pak ho pouze hlídal. Začal pravidelně vyhrávat a byl rychlejší i v mnoha víkendech, kdy oba Mercedesy normálně fungovaly. Před Mexikem měl devět vítězství, Russell tři. Z člověka, pro kterého měl být zkušený týmový kolega oporou, se stal ten, kdo udával tempo celé stáji.
Září na Monze ukázalo, jak daleko se posunul. Dva roky po nepovedeném prvním tréninku ve formuli 1 startoval kvůli penalizaci až devatenáctý. Přesto se dokázal propracovat celým polem a vyhrát před domácími fanoušky. Není potřeba z toho vyrábět legendu o neporazitelném závodníkovi; závod ovlivnila také strategie a okolnosti na trati. Ale výsledek odhalil něco důležitého: zatímco v roce 2024 jej na Monze zradila přemíra snahy, v roce 2026 dokázal mimořádně náročnou situaci řídit po desítky kol.
Právě to je nejlepší odpověď na otázku, co Mercedes za dva roky získal. Ne pouze rychlé ruce a odvahu brzdit později než ostatní. Získal jezdce, který umí vytěžit výsledek i z víkendu, jenž nezačne podle plánu. To je pro boj o titul cennější než několik efektních předjížděcích manévrů.
Titul vyhrál ve dvaceti. Teď začne těžší srovnávání
V Mexiku se na jedné trati potkaly dvě generace. Lewis Hamilton, jehož odchod otevřel Antonellimu dveře do Mercedesu, dojel s Ferrari druhý. Mladík, který zaujal jeho místo, skončil hned za ním, ale právě on slavil světový titul. A v zemi posedlé Ferrari přinesl Italům prvního mistra světa po 73 letech jezdec v barvách Mercedesu.
O Antonellim se teď bude mluvit jako o možném nástupci Hamiltona, Vettela nebo Verstappena. Jeho věkový rekord k takovým srovnáním přímo svádí. Jenže jeden titul ještě neříká, kolik jich přidá. Mercedes nemusí mít nejlepší auto navždy, soupeři se s novými pravidly postupně učí pracovat a Russell má dost schopností na to, aby mu příští rok podobnou převahu nedopřál.
Wolff ale už teď dostal odpověď na otázku, kvůli níž před dvěma lety odmítl bezpečnější řešení. Kdyby Antonelli v roce 2025 zůstal v nižší sérii, nemusel by tolik chybovat před miliony diváků. Jenže by se také nemusel včas naučit zvládat přesně ten tlak, který dnes provází mistra světa. Mercedes mu umožnil udělat chyby dost brzy, aby z nich mohl těžit ve chvíli, kdy přišlo vítězné auto. A Antonelli toho využil lépe, než se očekávalo i od jeho zkušenějšího kolegy.
Jeho další velký test nebude překonat Vettelův věkový rekord. Ten už má. Půjde o to, zda si udrží výkonnost, až Mercedes nebude mít na každé trati takovou výhodu a Russell i ostatní soupeři budou mít za sebou další rok s novými vozy. Teprve tehdy se ukáže, zda jsme v roce 2026 sledovali mimořádně povedené spojení jezdce a techniky, nebo začátek dlouhé vlády Kimiho Antonelliho.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Formula 1 – Antonelli crowned youngest ever F1 champion as Verstappen wins Mexico City Grand Prix [2], Reuters – Antonelli becomes youngest F1 champion at 20 years old [3], Formula 1 – Toto Wolff on Antonelli's signing and the Mercedes driver line-up [4], Formula 1 – Antonelli on pressure and his difficult 2025 season [5], Formula 1 – How Antonelli won from 19th at Monza [6], Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team – W17 and new 2026 regulations [7], Formula 1 – Mercedes mid-season review [8], Reuters – F1 champion Antonelli grew up in racing family [9]