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Fotbalisté Sparty zahazovali šance, v Ďolíčku nakonec remizovali 0:0

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Fotbalisté Sparty v utkání 13. ligového kola nevyužili řadu šancí a na hřišti Bohemians 1905 remizovali bez branek. Letenští na čtvrtém místě neúplné tabulky ztrácejí na vedoucí Slavii osm bodů, "Klokani" jsou desátí. Domácí od 74. minuty dohrávali pražské derby bez vyloučeného Petra Mirvalda.
Fotbalisté Sparty zahazovali šance, v Ďolíčku nakonec remizovali 0:0

Fotbalisté Sparty zahazovali šance, v Ďolíčku nakonec remizovali 0:0

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 19:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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