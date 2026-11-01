Většina lidí má ve Windows i macOS špatně nastavené napájení. Stačí to změnit a ušetříte na elektřině i baterii

Když mluvíme o „špatně nastaveném napájení“, nemáme na mysli poruchu ani chybu systému. Jde o to, že výchozí nastavení Windows 11 i macOS představuje kompromis mezi výkonem, pohodlím a spotřebou energie. Většina uživatelů ho přitom nikdy neupraví podle svých potřeb. Podle studie Microsoft Research uvedlo 45 procent dotázaných, že nastavení napájení nikdy neměnilo, a dalších 11 procent ani nevědělo, že takové možnosti existují. Výzkum Kalifornské energetické komise přinesl podobná zjištění: pouze 16 procent respondentů uvedlo, že výchozí nastavení upravilo samo, a jen 29 procent vědělo, že ho může ovlivnit. Tato čísla naznačují, že řada lidí nechává počítač pracovat s nastavením, které nemusí odpovídat jejich způsobu používání. Přitom několik jednoduchých změn může snížit spotřebu energie, omezit zbytečný provoz a u notebooků prodloužit výdrž baterie.
Tři přepínače, které dělají rozdíl
Nejde o jeden zázračný posuvník. Největší smysl má kombinace tří nastavení, která spolu souvisejí, ale ve Windows i macOS je najdete na různých místech:
- Režim napájení – ve Windows 11 jde o volbu „Power mode“ s možnostmi Best power efficiency, Balanced a Best performance. Na Macu se dostupné režimy liší podle modelu a zahrnují například Low Power, Automatic a High Power.
- Čas vypnutí obrazovky – určuje, jak dlouho zůstane displej zapnutý, když počítač nepoužíváte.
- Čas uspání počítače – stanovuje, po jak dlouhé době nečinnosti počítač přejde do režimu spánku.
Každé nastavení má trochu jiný význam podle toho, zda používáte notebook, nebo stolní počítač. Notebook na baterii těží především z úsporného režimu a rozumně nastavených časovačů, které mohou prodloužit výdrž na jedno nabití. U stolního počítače připojeného k síti se zase vyplatí omezit dobu, po kterou zůstává zbytečně zapnutý počítač a monitor, třeba když jeho majitel odejde na oběd nebo už skončil pracovní den.
Kde to najdete ve Windows 11
Základní cesta vede přes Start → Nastavení → Systém → Napájení a baterie (Power & battery). Najdete tu režim napájení, úsporné funkce i časovače pro vypnutí obrazovky a přechod do režimu spánku. V podporovaných verzích Windows 11 je k dispozici také sekce „Energy recommendations“, která sdružuje doporučená nastavení pro snížení spotřeby.
Některé další možnosti jsou ale schované jinde. Chování počítače při stisknutí tlačítka napájení nebo zavření víka nastavíte v části Další nastavení napájení (Additional power settings). Tam můžete určit, zda se má počítač uspat, přejít do hibernace, nebo zůstat zapnutý. Dostupné volby se mohou lišit podle zařízení.
Pár konkrétních doporučení:
- Přepněte režim napájení na Best power efficiency, pokud zrovna nepotřebujete maximální výkon. Pro běžnou kancelářskou práci, prohlížení webu nebo sledování videí může být úspornější režim dostačující.
- Zapněte Energy saver, pokud ho váš počítač nabízí. Tato funkce omezuje některé činnosti na pozadí a může také snížit jas displeje.
- Nastavte vypnutí obrazovky například na 5 minut při napájení z baterie a 10 minut při připojení k adaptéru. Jde o praktický výchozí bod, který si můžete upravit podle vlastních potřeb.
- Přechod do režimu spánku nastavte přibližně na 10–15 minut nečinnosti. Počítač tak nebude zbytečně dlouho běžet, když ho nepoužíváte. Zároveň je vhodné zařízení při odchodu zamykat, protože samotný režim spánku nenahrazuje zabezpečení účtu.
A ještě jedna důležitá věc: spořič obrazovky není totéž co režim spánku. Animace nebo fotografie na obrazovce mohou spotřebovávat energii, zatímco při uspání počítač přejde do úsporného stavu. Pokud vám jde o snížení spotřeby, nastavení automatického uspání je obvykle účinnější než samotný spořič obrazovky.
Jak na to v macOS
Na Macu začněte v nabídce Apple menu → Nastavení systému. U MacBooku najdete nastavení související s napájením především v sekci Baterie, zatímco u stolních Maců jsou některé možnosti v sekci Energie. Čas automatického vypnutí displeje se podle verze systému a typu zařízení nastavuje také v části Zamykací obrazovka (Lock Screen).
Pokud váš Mac nabízí režim Low Power, jeho zapnutím můžete snížit spotřebu energie a u notebooku prodloužit výdrž baterie. Režim Automatic ponechává řízení napájení na systému. Na některých výkonnějších modelech je dostupný také režim High Power, který může zvýšit výkon při náročných úlohách, ale za cenu vyšší spotřeby a případně hlučnějšího chlazení. Pro běžné každodenní používání ho většina lidí nepotřebuje.
Na co si dát pozor u Macu:
- Wake for network access – tato volba umožňuje počítači probudit se kvůli některým síťovým požadavkům. Pokud nepotřebujete vzdálený přístup nebo sdílení souborů, zvažte její vypnutí, pokud ji váš Mac nabízí.
- Prevent automatic sleeping on power adapter when the display is off – pokud je tato možnost zapnutá, Mac může zůstat vzhůru i po vypnutí displeje. Hodí se například při některých úlohách na pozadí, ale pro běžné používání nemusí být nutná.
- Zkraťte dobu, po které se displej vypne, například na 5–10 minut. Konkrétní možnosti a názvy položek závisí na verzi macOS a typu zařízení.
Změny nastavení se obvykle projeví ihned, takže restart počítače není potřeba.
Kolik reálně ušetříte
Tady je důležité neslibovat zázraky. ENERGY STAR doporučuje využívat funkce správy napájení, které omezují spotřebu počítačů v době nečinnosti. Konkrétní úspora ale závisí na typu zařízení, jeho spotřebě, délce nečinnosti i ceně elektřiny.
U notebooku, který je už z výroby poměrně úsporný, může být finanční úspora za elektřinu relativně malá. Větší praktický přínos se často projeví v delší výdrži baterie, zejména pokud počítač používáte mimo dosah zásuvky. Stolní počítač s externím monitorem může ušetřit více, pokud dosud zůstával dlouhé hodiny zapnutý i v době, kdy ho nikdo nepoužíval.
Přesnou částku bez znalosti spotřeby zařízení a vašich návyků určit nelze. U některých sestav půjde jen o malé částky, u jiných může být rozdíl výraznější. Smyslem těchto změn navíc není pouze ušetřit peníze, ale také omezit zbytečnou spotřebu.
Důležitý je především jednoduchý návyk: počítač přejde do úsporného režimu, když ho nepotřebujete, a rychle se probudí, až se k němu vrátíte.
Proč to výrobci nenastaví rovnou na maximum úspory
Protože nejúspornější nastavení nemusí vyhovovat každému. Příliš krátký časovač může vypínat displej ve chvíli, kdy ještě čtete dlouhý článek. Uspání zase může přerušit některé úlohy nebo zkomplikovat vzdálený přístup. Výchozí nastavení proto musí počítat s různými způsoby používání, od běžné kancelářské práce až po stahování souborů nebo náročné výpočty.
Microsoft i Apple se snaží nabídnout rozumný kompromis a nechat uživatelům možnost přizpůsobení. Windows 11 navíc obsahuje doporučení pro úsporu energie a macOS nabízí funkce pro efektivnější správu napájení a nabíjení baterie.
Stačí několik minut v nastavení a pár jednoduchých změn. Notebook může na jedno nabití vydržet déle, stolní počítač nebude zbytečně běžet během dlouhých přestávek a spotřeba elektřiny může klesnout. Není to revoluce, ale právě takové drobnosti se vyplatí nastavit a dál na ně nemyslet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda