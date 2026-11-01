Aljaška v plamenech: Kaskadér poslal během tréninku Seagala nekompromisně k zemi

Aljaška v plamenech, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Aljaška v plamenech, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Aljaška v plamenech, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Aljaška v plamenech, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
Když se Steven Seagal poprvé (a naposledy) posadil na režisérskou židli u akčního thrilleru Aljaška v plamenech (1994), vydupal si u studia Warner Bros. neobvyklé podmínky. Toužil natočit film s ekologickým přesahem. Během tvrdého natáčení v ledové přírodě však na place docházelo i k drsným rvačkám doopravdy, na což jeden z kaskadérů ošklivě doplatil. Dělník bojuje za přírodu
Specialista na exploze ropných vrtů Forrest Taft v podání Stevena Seagala likviduje pro společnost Aegis Oil Company obrovské požáry a patří k absolutní špičce. Spolupráce se však zadrhne ve chvíli, kdy zjistí, že jeho bezohledný nadřízený Michael Jennings v touze po zisku zanedbává bezpečnost vrtů a ničí panenskou přírodu na Aljašce. Taft se rozhodne postavit svému zaměstnavateli, čímž si vyslouží rozsudek smrti. Přežije vlastní vraždu, spojí se s domorodými Inuity a za pomoci zbraní se vydá zničit novou, ohromnou a nebezpečnou ropnou plošinu dříve, než stačí nadělat nenávratné ekologické škody.
Seagal hrál na začátku 90. let ve velkém stylu a studio Warner Bros. nutně chtělo, aby po obřím komerčním úspěchu Přepadení v Pacifiku (1992) kývl na připravované pokračování Přepadení 2: Temné území. Herec nabídku využil jako páku. Souhlasil, ale pouze pod podmínkou, že mu producenti nejdříve zaplatí a dovolí režírovat jeho vlastní vysněný environmentální projekt Aljaška v plamenech.
Kaskadér v bezvědomí a Caineovo utrpení
Při zkoušení bojových choreografií se Seagal setkal s uznávaným dánským kaskadérem a hercem Svenem-Olem Thorsenem. Chtěl otestovat jeho schopnosti a vyzval ho, aby ho co nejrychleji a nejtvrději kopl. Thorsen ho skutečně poslal nekompromisně k zemi. O několik dní později, během ostrého natáčení rvačky v chatě, vrátil Seagal kaskadérovi ránu tak nešťastně a tvrdě do krku, že Thorsena na několik vteřin srazil do úplného bezvědomí.
Pád bezvládného těla vypadal na kameře tak realisticky, že Seagal dánského kaskadéra na místě v ději usmrtil, vyškrtl jeho postavu ze všech zbývajících scén a záběr s knockoutem ve filmu rovnou ponechal.
V roli chamtivého ředitele Jenningse se objevil slavný Michael Caine. Ten sice před produkcí nahradil původně zvažovaná jména jako Anthony Hopkins nebo Alan Rickman, na samotné natáčení ale v dobrém nevzpomínal. Ve svých pamětech přiznal, že se zbytkem štábu i se Seagalem vycházel bez problémů, ale práci na Aljašce vyloženě nenáviděl kvůli nesnesitelným mrazům. Caine navíc potřeboval pro svou postavu pomocníka, protože původní dialogy, které mu napsali, byly velmi špatné. Anonymní přepis jeho scén proto provedl známý scenárista David S. Goyer.
Vypískaný projev, zemětřesení a původní Eastwood
Seagal toužil předat divákům morální ekologické ponaučení. Do závěru snímku proto umístil Taftův projev o ropných společnostech a znečištění ovzduší, který natočil v obřím rozsahu téměř 40 minut a plánoval ho ve filmu použít celý. Studio však zasáhlo a testovací publikum zareagovalo na projekci katastrofálně. Lidé v sále během kázání bučeli, smáli se a ukazovali na plátno sprostá gesta. Režisér musel scénu drasticky zkrátit, a to nejdříve na 11 minut a následně na konečných 7 minut, aby film vůbec mohl do kin.
Uvedení navíc málem překazilo velké zemětřesení v Los Angeles v lednu 1994, při kterém se zřítila střecha laboratoří Technicolor a poškodila filmový negativ. Zkušený technik ho ovšem dokázal zachránit.
Původní scénář filmu s názvem Rainbow Warrior vznikl už roky před Seagalem a počítal s úplně jinou hvězdou. Scenáristé do hlavní role původně lákali Clinta Eastwooda, jenž měl hrát zestárlého, alkoholem zničeného hasiče ropných vrtů po vzoru slavného Roda Adaira. Když Eastwood ztratil zájem a do projektu naskočil Seagal, překopal celý děj k nepoznání. Odstranil z příběhu postavu parťáka (do té doby nikdy s partnerem na plátně nespolupracoval), zrušil hrdinův alkoholismus, nechal připsat gigantické akční sekvence a jméno změnil na Forrest Taft, protože mu připadalo „zelenější“.
Akční thriller Aljaška v plamenech uvede televize Nova v neděli 1. listopadu ve 23:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).