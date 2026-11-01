Od márnice po jeskyni bez východu: Vítězka Zrádců Nicole doporučila pět filmů na Halloween, nechybí ani horor roku

Nicole Šáchová Karafiátová ovládla první řadu detektivní reality show Zrádci, kterou v prosinci 2024 odvysílala Prima, a také se probojovala až do finále cestovatelské show Asia Express. Teď na svém
Instagramu sdílela krátké video s pěti horory, které by doporučila ostatním, a fanoušků se rovnou zeptala, co by na jejím místě vybrali oni.
V sobotu je Halloween a hrad Křivoklát zrovna hostí třetí řadu Zrádců, takže jde o skvělé načasování. Prošli jsme výběr, který Nicole sdílela, a ke každému titulu přidáváme, o čem je a kde ho v Česku najdete.
Tajemství smrti slečny neznámé: Jedna noc v márnici
První tip patří komornímu hororu Tajemství smrti slečny neznámé (The Autopsy of Jane Doe) z roku 2016. Otec a syn, soudní lékaři v podání
Briana Coxe a Emila Hirsche, dostanou na stůl tělo neznámé ženy z místa krvavého činu. Pitva má být rutina na jednu noc, jenže čím hlouběji jdou, tím méně dává smysl. Režie se ujal norský režisér André Øvredal.
Čeští diváci dávají filmu na
ČSFD 74 %. Celý se odehrává v jedné suterénní márnici a víc prostoru ani nepotřebuje. Kdo má rád horory, ve kterých strach roste pomalu a bez zbytečného křiku, trefil se. Film je mimochodem aktuálně dostupný na Netfixu, ovšem bez českého dabingu nebo titulků. Foto: IFC Films Pád do tmy: Šest kamarádek a jeskyně bez východu
Britský Pád do tmy (The Descent) od Neila Marshalla má za sebou už dvacet let a pořád patří k tomu nejdusivějšímu, co žánr nabízí. Šest kamarádek se vydá prozkoumat jeskynní systém v Appalačských horách. Jakmile se za nimi zavalí cesta zpátky, je klaustrofobie ještě tím nejmenším problémem.
Čeští diváci mu na
ČSFD dávají 72 %. Pro fanoušky Zrádců je tu navíc malá shoda náhod. Film aktuálně najdete na Prima+, tedy na stejné službě, kde nové díly Zrádců vycházejí jako první.
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Třetí tip je letošní a vyrostl z internetu. Backrooms natočil podle vlastní virální série z YouTube teprve dvacetiletý Kane Parsons a za filmem stojí studio A24. Majitel obchodu s nábytkem Clark (
Chiwetel Ejiofor) objeví ve sklepě vchod do bludiště prázdných místností, které jako by nikam nevedly. Vedle něj hraje Renate Reinsve, hvězda filmu Nejhorší člověk na světě.
Jestli patříte k lidem, kterým naskočí husí kůže v prázdné kanceláři po setmění, tady si užijete hodně. Atmosféru liminálních prostor, tedy povědomých, a přesto divně opuštěných míst, film chytil přesně.
V českých kinech měl film premiéru 28. května. Magazín
Total Film ho popsal jako upřímný a nadšený debut, kterému občas škodí snaha předvést se. Čeští diváci mu na ČSFD dávají 64 %. Na streamu zatím bohužel není dostupný. Foto: A24 Posedlost: Hororový hit roku za necelý milion
Další je
Posedlost (Obsession), letošní největší překvapení žánru. Plachý Bear (Michael Johnston) se nedokáže odhodlat a pozvat na rande kolegyni Nikki (Inde Navarrette). V podivném obchodě proto koupí hračku, která splní jedno přání, a přeje si, aby ho Nikki milovala. Z lásky se ale brzy stane posedlost, ze které už Bearovi tolik do smíchu není.
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Režisér Curry Barker, další tvůrce z YouTube, film natočil s rozpočtem kolem tři čtvrtě milionu dolarů. Podle magazínu
Fangoria se z něj stal nejvýdělečnější film v historii studia Focus Features a tržby se mezitím vyšplhaly přes 400 milionů dolarů.
Do českých kin film poslal CinemArt 28. května. Čeští diváci mu na
ČSFD dávají 80 %. Na streamu ho také ale bohužel zatím nenajdeme. Foto: Focus Features Clayface: Ha Halloween rovnou do kina
Poslední tip si můžete užít na velkém plátně. Clayface je první horor DC Studios a o zrodu jednoho z Batmanových protivníků vypráví bez superhrdinských kostýmů. Nadějnému herci Mattu Hagenovi (Tom Rhys Harries) po brutálním útoku zůstane zohavená tvář. Ze zoufalství proto sáhne po experimentální léčbě, která z něj pomalu dělá něco jiného než člověka. Režíroval James Watkins a na scénáři pracoval
Mike Flanagan, kterého fanoušci hororů znají ze seriálů Netflixu.
Čeští diváci dávají filmu na
ČSFD 81 %. V zahraničí si vede podobně, na hodnotící platformě Rotten Tomatoes má 77 % od kritiků a 94 % od diváků. Podle kritiků se rozjíždí pomaleji, pak se ale promění v nechutně uspokojivý thriller o pomstě.
Uživatelé ČSFD chválí hlavně odvahu pojmout příběh záporáka jako body horor.
„Výborný mix psychologického hororu a béčkové devadesátkové komiksárny,“ píše jeden z nich. Další přiznává, že origin příběhy padouchů nemusí, tady ale udělal výjimku, a jiný oceňuje, že film zábavně řeší i otázku vlastní identity.
Clayface běží v českých kinech od 22. října. Kdo chce Halloween strávit podle vítězky Zrádců, má jasno, kam vyrazit. Foto: Warner Bros. Zdroje: CNN Prima News, Instagram, Total Film, Fangoria, Seznam Zprávy, Rotten Tomatoes, ČSFD