Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Od márnice po jeskyni bez východu: Vítězka Zrádců Nicole doporučila pět filmů na Halloween, nechybí ani horor roku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na pitevním stole leží neznámá mrtvá žena, v jeskyni se ztratí parta kamarádek a z hollywoodského herce se stane monstrum z hlíny. Přesně takové příběhy si na strašidelný večer vybrala Nicole Šáchová, která před necelými dvěma lety vyhrála první řadu Zrádců. Pětici hororů, které by doporučila ostatn
Od márnice po jeskyni bez východu: Vítězka Zrádců Nicole doporučila pět filmů na Halloween, nechybí ani horor roku

Od márnice po jeskyni bez východu: Vítězka Zrádců Nicole doporučila pět filmů na Halloween, nechybí ani horor roku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 18:07

Reklama
Další články z Netflixer
Přišla o syna, který možná zavinil smrt desítek lidí. Nové drama Netflixu sleduje matku, která hledá odpuštění u rodin obětí
Přišla o syna, který možná zavinil smrt desítek lidí. Nové drama Netflixu sleduje matku, která hledá odpuštění u rodin obětí
Novinky týdne na Netflixu: Severský psychologický thriller, hororová podívaná nebo temná realita Matthewa Perryho
Novinky týdne na Netflixu: Severský psychologický thriller, hororová podívaná nebo temná realita Matthewa Perryho

Venku je sychravo, což je ideální čas zachumlat se do deky a vybrat si něco z čerstvých novinek na...

Z drsného dětství až na můstek Enterprise. Zemřel Patrick Stewart. S diváky se v jedné ze svých největších rolí navždy rozloučí v prosinci v kinech
Z drsného dětství až na můstek Enterprise. Zemřel Patrick Stewart. S diváky se v jedné ze svých největších rolí navždy rozloučí v prosinci v kinech

Ještě letos v létě tvrdil, že do důchodu nikdy oficiálně neodejde. Ve středu ve věku 86 let zemřel sir...

Bratr skončil v nemocnici, jeho sestra mezitím zmizela. Netflix odhalí děsivou záhadu od autora Ztracena v bílém šumu
Bratr skončil v nemocnici, jeho sestra mezitím zmizela. Netflix odhalí děsivou záhadu od autora Ztracena v bílém šumu

Javier Castillo prodal přes dva a půl milionu knih a Netflix z jeho thrillerů natáčí jednu minisérii za...

Snímek o slavné podvodnici se stal filmovou senzací a míří do českých kin. Skutečný příběh má hodnocení neuvěřitelných 97 %
Snímek o slavné podvodnici se stal filmovou senzací a míří do českých kin. Skutečný příběh má hodnocení neuvěřitelných 97 %

Dokument, který sleduje nechvalně proslulou zakladatelku společnosti Theranos Elizabeth Holmes, zaujal...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.