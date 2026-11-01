Hokejisté Brna porazili Olomouc 3:2, dva góly dal kapitán Flek

Brňané začali aktivně a zatlačili Hanáky do defenzivy. Nevyužili však první přesilovku, gólu se dočkali v momentě, kdy Olomouc okupovala obranné pásmo Komety. Jenže po chybě v rozehrávce se puku za brankovou čarou zmocnil Pospíšil, naslepo našel Fleka, pro něhož nebyl problém otevřít skóre.
Krátce poté mohl navýšit vedení Brna Hynek Zohorna, jehož nadvakrát vychytal Cichoň. Na druhé straně měl na holi vyrovnání Kos, i v tomto případě byl úspěšnější Stezka, který dostal mezi brněnskými tyčemi přednost před Rabčanem.
Závěr první třetiny režírovala Kometa, obrana hostí byla v jednom ohni, tvrdě pálil Kunc, zblízka nedal Cingel, Zbořil těsně minul po křížné přihrávce Kučeříka. Rušno bylo i v obraně Komety, která po Berglundově ráně do betonu Stezky udržela čisté konto a 22 sekund před koncem udeřila podruhé. Cichoně propálil po Flekově přihrávce Pospíšil a k dosavadním 11 přihrávkám si připsal teprve druhý gól v sezoně.
V prvních minutách druhé třetiny zvonily na obou stranách tyče po střelách Krále a Kose. Olomouc se dočkala snížení ve 26. minutě, v přesilové hře zakončoval kombinaci tvrdou ránou Herčík. Kometa pak přidala na důrazu před Cichoňovou brankou, dvakrát pálil tvrdě Zbořil. Domácí pak nevyužili přesilovku, ale brzy po návratu Navrátila z trestné lavice udeřila potřetí. Irvingovi nesedla střela od modré, puk ale pohotově dorazil do sítě Flek.
Olomouc se i nadále snažila o aktivní pojetí hry, dobře bruslila a nenechala Brňany vydechnout. To platilo i v úvodu třetího dějství, Rutarovi chyběly centimetry, aby dopravil puk do sítě. Hanácká kombinace dělala obraně Komety problémy, defenziva domácích ale pod tlakem fungovala bez větších potíží.
Kontaktní gól vstřelili hosté v 53. minutě, kdy střílel Orsava, jeho střelu clonil Kos a Stezka byla bezmocný. Kometě v době narůstajícího tlaku soupeře pomohla tři vyloučení Olomouce, čímž se hosté připravili o možnost vygradovat svoji převahu. Přesto hráli 24 vteřin power play, ale bez úspěchu a domácí i přes ofenzivní trápení těsné vítězství uhájili.
HC Kometa Brno - HC Olomouc 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 10. Flek (K. Pospíšil, Leino), 20. K. Pospíšil (Flek), 33. Flek (F. Král, Irving) - 26. Herčík (Matýs, Cosgrove), 53. Orsava (Freibergs, Štohanzl). Rozhodčí: Sýkora, Zeliska - Špůr, Štěpánek. Vyloučení: 2:7. Využití: 0:1. Diváci: 7263.
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irving, Gulaši, Nedomlel - A. Zbořil, Ilomäki, H. Zohorna - Flek, Leino, K. Pospíšil - Vondráček, T. Zohorna, Kusko - Kollár, Cingel, Kunc - Brabenec. Trenér: Zábranský st.
Olomouc: Cichoň - Stella, Freibergs, T. Černý, Cosgrove, A. Rutar, Gewiese, Ondrušek - Navrátil, Berglund, Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch, D. Vitouch, M. Tomeček - Senyshyn, Macuh, Herčík. Trenér: Fiala.