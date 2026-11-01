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Hokejisté Brna porazili Olomouc 3:2, dva góly dal kapitán Flek

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Hokejisté Brna porazili v 17. kole extraligy na svém ledě Olomouc 3:2 a zdolali Hanáky i podruhé v sezoně. Dvěma góly a asistencí se o to zasloužil kapitán Jakub Flek. Před reprezentační přestávkou je Brno desáté. Olomouc nebodovala po třech zápasech a v tabulce zůstala na posledním místě.
Hokejisté Brna porazili Olomouc 3:2, dva góly dal kapitán Flek

Hokejisté Brna porazili Olomouc 3:2, dva góly dal kapitán Flek

Zdroj: Vít Golda
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 19:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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