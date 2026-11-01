Plzeň přibrzdila rozjeté Kladno, po divoké přestřelce vyhrála v nájezdech

V rušném utkání hosté dokázali celkem čtyřikrát odpovědět na vedoucí gól domácích a v 56. minutě vedli zásluhou trefy Filipa Přikryla, jenže při plzeňské power play vyrovnal v 59. minutě na 5:5 svým druhým gólem bek Dylan MacPherson, jenž si připsal i asistenci. Třemi nahrávkami přispěl útočník Matyáš Filip. Bod navíc zajistil Indiánům vítězným nájezdem Michal Teplý a ukončil pětizápasovou vítěznou sérii Rytířů.
Hosté vstoupili do utkání aktivněji, Konečný ale zblízka minul odkrytou branku. Domácí zareagovali ranou Rubinse od modré čáry do levé tyče. Indiánům pomohlo dostat se do tempa vyloučení Hlavy, které v deváté minutě potrestal Strnad úspěšnou tečí MacPhersonova nahození. Rytíři dokázali o pouhých 50 sekund později gólově odpovědět na 1:1, když se po akci Audettea prosadil rychlou střelou z mezikruží Ojamäki.
Domácí ještě v závěru první třetiny promarnili přesilovku, ale krátce po pauze se po Filipově vyhraném vhazování prosadil střelou bez přípravy Robertson. Poté povzbuzení Indiáni zahrozili několikrát ve vlastním oslabení, jenže Rytíři se v polovině utkání zvedli a ve 35. minutě se z rychlého brejku po spolupráci s agilním Kubíkem prosadil pohotovým zakončením na 2:2 Klíma.
Hosté před druhou sirénou ubránili plzeňskou početní výhodu, ale záhy po začátku třetí dvacetiminutovky se po plzeňském náporu v útočném pásmu prosadil střelou švihem z pravého kruhu nekrytý Merežko. Kladenští však i potřetí v zápase dokázali vyrovnat, když ve 43. minutě nepřesný pokus Ojamäkiho odražený od zadního hrazení doklepl za dezorientovaného gólmana Růžičku Vigneault.
Ve 47. minutě sice Indiánům vrátil znovu vedení skrytou střelou MacPherson, jenže Rytířům k vyrovnání na 4:4 pomohl faul Jeřábka. Po kombinaci kladenské přesilovkové pětky forvardů ještě Konečný nezakončil zblízka přesně, ale v 55. minutě uspěl nahozením od modré čáry Pietroniro a navíc jen o 81 sekund později Přikryl nenápadným nahozením dostal hosty do vedení 5:4. Domácí neznervózněli a při dlouhé hře bez brankáře vyrovnal v čase 58:41 pohotovou ranou bez přípravy z levého kruhu MacPherson.
V následném prodloužení hosté s vypětím všech sil přečkali vyloučení Klímy, ale Plzeňští si nakonec zajistili bonusový bod v samostatných nájezdech, které ovládli poměrem 3:2, když v jejich sedmé sérii rozhodl podruhé úspěšný exekutor Teplý.
HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 6:5 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 3:3 - 0:0)
Branky a nahrávky: 9. L. Strnad (MacPherson, M. Filip), 22. Robertson (M. Filip), 42. Merežko (L. Strnad, Měchura), 47. MacPherson, 59. MacPherson (Robertson, M. Filip), rozhodující sam. nájezd Teplý - 9. Ojamäki (Audette, Vigneault), 35. Kelly Klíma (Adam Kubík, Pietroniro), 43. Vigneault (Ojamäki, Audette), 55. Pietroniro (T. Tomek), 56. F. Přikryl. Rozhodčí: Šír, Cabák - Rampír, Augusta. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 4795.
Plzeň: J. Růžička - MacPherson, Rubins, J. Jeřábek, Robertson, Merežko, Malák, J. Chromiak - O. Rohlík, D. Simon, Teplý - L. Strnad, M. Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Schleiss - I. Sedláček, Jakub Lev, Katic. Trenér: Veber.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, Konečný, Adam Kubík - Hlava, F. Přikryl, K. Hrabík - Ryšavý, M. Marcel, M. Forman - Lisler. Trenér: R. Rulík.