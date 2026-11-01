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Plzeň přibrzdila rozjeté Kladno, po divoké přestřelce vyhrála v nájezdech

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Hokejisté Plzně zvítězili v 17. kole extraligy nad Kladnem 6:5 po samostatných nájezdech a připsali si čtvrtou domácí výhru v řadě.
Plzeň přibrzdila rozjeté Kladno, po divoké přestřelce vyhrála v nájezdech

Plzeň přibrzdila rozjeté Kladno, po divoké přestřelce vyhrála v nájezdech

Zdroj: HC Škoda Plzeň
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 19:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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