10-denní cukrový detox na obnovení vaší mysli a těla aneb jak a proč se zbavit závislosti na cukru

Ačkoliv se neustále propaguje zdravý životní styl, lidstvo stále tloustne. Podle Dr. Marka Hymana může za nadváhu a obezitu především nadměrná konzumace rafinovaného cukru, který se skrývá ve většině průmyslově zpracovaných potravin. Cukr způsobuje závislost. Je ještě více návykový, než kokain a mění mozkový mechanismus.
Cukr je zodpovědný za pandemii obezity a je hlavní příčinou mnoha chronických onemocnění. Na svědomí má: srdeční choroby, rakovinu, demenci, cukrovku typu 2, deprese, akné, neplodnost, impotenci … a mohli bychom přidávat na seznam další choroby.
Dr. Mark Hyman je praktický lékař, mezinárodně uznávaný odborník, který se dlouhodobě zabývá epidemií cukrovky a obezity ale zároveň také autor několika knih (bestsellerů). Prostřednictvím svých knih se snaží masovému publiku přiblížit zdravotní komplikace, které jsou důsledkem špatných stravovacích návyků. Titul 10-denní detox na vyrovnání hladiny cukru v krvi, je komplexním průvodcem změny životního stylu. Jak takový 10-denní detox probíhá?
Položte si otázky
Prvním krokem je rozhodnutí. A rozhodnout vám pomohou otázky, mířené přímo na tělo. Máte nadváhu nebo jste obézní? Máte břišní tuk? Máte v rodině cukrovku? Jíte, i když nemáte hlad? Jaké zdravotní problémy vás sužují? Jsou to problémy s klouby, problémy s krevním tlakem, cholesterolem, časté záněty, špatná paměť, náladovost, deprese, plynatost, špatné zažívání?
Pokud na většinu otázek odpovíte „ano“, určitě byste měli provést detox.
Potraviny, které musíte vyloučit z jídelníčku
Z dosavadního jídelníčku budete muset vyloučit cukr, mouku, umělá sladidla a zpracovaná jídla. Jíst především čerstvé potraviny pro optimalizaci vašeho zdraví. Totéž platí o nápojích. Vyhněte se šťávám, limonádám, sportovním nápojům a sladkým čajům, protože vyvolávají nezdravé chutě po cukru.
Bílkoviny
Protein je pro vás důležitý, proto se ujistěte, že konzumujete dostatek bílkovin k snídani. To je jeden ze způsobů, jak ovládat hladinu cukru v krvi a vyhnout se nezdravým touhám. Protein se nachází v semenech, ořeších, rybách, drůbežím masu, ale i v mnoha rostlinných výrobcích.
Prospěšné sacharidy
Jezte i dostatek sacharidů, ale těch správných. Vyvarujte se škrobových potravin, jako jsou brambory, řepa, zrna a tykve. Vhodná zelenina pro vás: brokolice, květák, chřest, zelené fazole, kapusta, cibule, rajčata, fenykl, lilek, artyčoky, cuketa a paprika.
Zdravé tuky
Zdravé tuky jsou ve fázi detoxikace velice důležité. Jezte více semen a ořechů a do jídelníčku přidejte například extra panenský olivový olej, avokádo, ryby a další zdroje omega-3 mastných kyselin.
Jak zahnat chutě
Existuje mnoho způsobů, jak zahnat choutky na sladké. Zkuste si jít umýt zuby kokosovým olejem nebo válejte 10 minut kokosový olej v ústech. Snězte nějakou čerstvou zeleninu nebo si dejte něco s obsahem bílkovin.
Vědomé dýchání
Kortizol vyvolává hlad. Dýchejte vědomě, abyste bojovali proti tomuto hormonu. Vědomé dýchání ovlivňuje metabolismus a zapíná proces spalování tuků. Zhluboka se nadechněte a pozvolna vydechněte. Dechová cvičení dokáží v tomto období hodně pomoci.
Spánek
Ujistěte se, že spíte 7-9 hodin denně. Nedostatek spánku spouští uvolňování hormonů, které zvyšují chuť k jídlu a touhu mlsat.
Jezte více zdravých sacharidů, tuků a bílkovin a vyhýbejte se cukru a škrobu. Pokud byste se chtěli do detoxu pustit, doporučujeme zakoupit si knihu Marka Hymana 10-denní detox na vyrovnání hladiny cukru v krvi.
Obrázky: universe.byu.edu
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