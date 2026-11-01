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Tlakové body na dlani mohou podle akupresury přinést dočasnou úlevu. Stlačení však nenahrazuje odbornou léčbu

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Dennívýzva
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V akupresuře jsou tlakové body považovány za silně citlivé části těla. Někteří lidé věří, že tlak na tyto body může pomoci zmírnit bolest, nastolit rovnováhu a zlepšit celkové zdraví. Lidský dotek a masáž tkání mají [...]...
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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