Tlakové body na dlani mohou podle akupresury přinést dočasnou úlevu. Stlačení však nenahrazuje odbornou léčbu

Tlakové body na dlani mohou podle akupresury přinést dočasnou úlevu. Stlačení však nenahrazuje odbornou léčbuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 01.11.2026 11:49
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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