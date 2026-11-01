Čerstvé pivní rohlíky nemusíte kupovat v pekárně. Doma si je upečete s křupavou kůrkou a měkkou střídkou

mám spojené hlavně s chvílí, kdy člověk nechce Pivní rohlíky sladké, ale něco poctivého k polévce, nebo jen tak s máslem. Pivo v těstě nedělá žádné kouzlo pro efekt, ale pomůže chuti i barvě a rohlíky díky němu paštice nejsou fádní. A jestli se trochu bojíte, tady bych byla v klidu. kynutého těsta
Pivní rohlíky se dřív braly jako lepší pečivo, skoro svátečnější. Dnes si je člověk upeče klidně k sobotní bramboračce, zvlášť když se mu nechce běžet pro rohlíky v sáčku. Na takové vaření se hodí přesně. Jsou obyčejné, ale ne nudné. Stačí trochu světlého , kousek piva sádla, navrch mák a hrubá sůl.
Jedno upozornění bych dala hned na začátek. Těsto neutopte v mouce. Má být
hladké, pružné a spíš měkčí, ne těžká hrouda, kterou budete po válu spíš přemlouvat. Hodně udělá i pivo. Použít se dá různé, ale nejlépe mi vychází světlé a méně hořké, protože v těstě nepřebije všechno ostatní. A jestli po stočení nebude každý rohlík jako z vitríny, neřešila bych to. Domácí plech mívá křivé konce a je to v pořádku.
Po vytvarování jim dopřejte čas. Opravdu těch
půl hodiny kynutí na plechu. Nevynechala bych ani potření mlékem. Rohlíky díky němu hezky chytnou barvu a posyp se udrží na těstě, ne všude kolem. Recept na křupavé pivní rohlíky
Doba přípravy: 1 hodina 30 minut včetně kynutí Co potřebujeme
Kvásek: 100 ml vlažného světlého piva 10 g čerstvého droždí 5 g cukru
Těsto: 200 g hladké mouky 200 g polohrubé mouky 100 ml vlažného světlého piva 50 g rozpuštěného sádla 6 g soli
Dokončení: 2-3 lžíce mléka na potření 1-2 lžičky hrubé soli 1-2 lžíce máku Foto: Cooky.cz, Když pivo neteče do sklenice, ale do těsta: Pivní rohlíky jsou křupavé zvenku a vláčné uvnitř Postup přípravy domácích pivních rohlíků
1. Do menší misky nalijte
100 ml vlažného piva, rozdrobte do něj droždí, přidejte cukr a krátce zamíchejte. Nechte 10 až 15 minut stát, až se kvásek probudí a začne pěnit.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, polohrubou mouku a sůl. Přidejte hotový kvásek, zbytek piva a rozpuštěné sádlo. Všechno spojte a vypracujte hladké těsto.
3. Zadělávání neodbývejte, chce to přibližně 8 až 10 minut, ručně nebo v robotu. Těsto má být pružné, nelepivé, ale ne tvrdé. Přikryjte ho a nechte kynout asi 45 minut, dokud znatelně nezvětší objem.
4. Vykynuté těsto přesuňte na vál a rozdělte na
12 kousků. Každý kousek vytvarujte do menšího trojúhelníku nebo oválu, lehce natáhněte a stočte do rohlíku.
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5. Rohlíky dejte na plech vyložený pečicím papírem. Nechte je ještě
30 minut kynout, jinak budou po upečení zbytečně hutné. Troubu předehřejte na 220 °C
6. Rohlíky potřete
mlékem, posypte hrubou solí a mákem a vložte je do trouby.
7. Pečte zhruba 12 až 15 minut, až zezlátnou. Hotové rohlíky přesuňte na mřížku a nechte je krátce vychladnout. Kůrka tak zůstane lepší, křupavější.
TIP: Pokud chcete o něco výraznější chuť, přidejte k máku navrch i špetku kmínu. Není to povinné, ale k polévce, sýru nebo uzeninám se hodí výborně. Foto: Cooky.cz, Když pivo neteče do sklenice, ale do těsta: Pivní rohlíky jsou křupavé zvenku a vláčné uvnitř Jaké pivo použít a čím rohlíky podávat?
Častá otázka je prostá: musí v těstě být opravdu pivo? U tohoto receptu ano, počítá se s ním. Není ale potřeba kupovat nic drahého ani speciálního. Nejlépe funguje světlé pivo, ideálně méně hořké. Tmavé použít můžete, jen se připravte na jinou chuť i barvu těsta. Mně už to pak připomíná trochu jiný recept.
U mouky se postupy liší. Někdo používá jen
hladkou, jiný zase jen polohrubou. Směs obou je podle mě nejjistější kompromis: rohlíky drží tvar, ale nejsou tvrdé. Proto je tu 200 g hladké a 200 g polohrubé. Nic složitého, jen poměr, který se osvědčil.
A k čemu je dát na stůl? Není nad čím dlouze bádat. Sedí k hustším polévkám, paštice, šunce, sýru i samotnému máslu. Jsou to rohlíky s výraznější chutí než běžné bílé pečivo. Když některý zůstane do druhého dne, rozkrojím ho a krátce opeču. Drobnost, ale pečivu to hodně pomůže. Často kladené otázky o pivních rohlících
Lze nahradit sádlo olejem?
Ano, dá se to. Některé recepty s olejem pracují úplně běžně. U těchto rohlíků ale
sádlo dává lepší chuť i strukturu, takže bych ho neměnila, pokud nemusíte.
Můžu použít sušené droždí?
Můžete. Místo
10 g čerstvého droždí dejte přibližně 3 až 4 g sušeného. Postup zůstává stejný, jen kynutí může být o něco pomalejší.
Proč se rohlíky po upečení zdají tvrdé?
Nejčastěji bývá těsto moc tuhé nebo se rohlíky pekly déle, než bylo potřeba. Nepřidávejte zbytečně moc mouky a vytáhněte je ve chvíli, kdy jsou zlaté.
Dají se zamrazit?
Ano, po vychladnutí bez problémů. Před podáváním je nechte povolit a potom je dejte na pár minut do trouby vyhřáté na
180 °C. Kůrka i vůně se tím příjemně vrátí.
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz