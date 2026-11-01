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Čerstvé pivní rohlíky nemusíte kupovat v pekárně. Doma si je upečete s křupavou kůrkou a měkkou střídkou

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Pivní rohlíky mám spojené hlavně s chvílí, kdy člověk nechce sladké, ale něco poctivého k polévce, paštice nebo jen tak s máslem. Pivo v těstě nedělá žádné kouzlo pro efekt, ale pomůže chuti i barvě a rohlíky díky němu nejsou fádní. A jestli se kynutého těsta trochu bojíte, tady bych byla v klidu.
Pivní rohlíky

Pivní rohlíky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když pivo neteče do sklenice, ale do těsta: Pivní rohlíky jsou křupavé zvenku a vláčné uvnitř
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 23:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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