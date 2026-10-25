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F-35 nemá HUD před nosem. Pilot si ho nasazuje na hlavu

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F-35 nahrazuje samostatný průhledový displej zobrazením v přilbě. Vysvětlujeme rozdíl mezi letovými značkami a kamerovým obrazem i důvod přesného seřízení.
Pilot Andrew Olsen v přilbě za průhledným překrytem kokpitu F-35 zvedá pravou ruku

Pilot Andrew Olsen v přilbě za průhledným překrytem kokpitu F-35 zvedá pravou ruku

Zdroj: Noah Wulf / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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